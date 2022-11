Voici les opportunités offertes par le Fgdr-Umoa

Il existe un Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution dans l’Umoa. Dénommé Fgdr-Umoa, il est constitué d’un mécanisme de garantie des dépôts comprenant un guichet pour les établissements de Crédit et un guichet pour les Systèmes financiers décentralisés, ainsi qu’un dispositif de financement des actions de résolution.

Par décision n° 088-03-2014 du 21 mars 2014 du Gouverneur de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), il a été procédé à la création du Fonds de Garantie des Dépôts dans l’Union Monétaire Ouest Africaine (Fgd-Umoa). Suite à la décision du Conseil des ministres de l’Union Monétaire Ouest Africaine, d’instituer un mécanisme de résolution de crises bancaires, le Fonds a changé de dénomination en devenant Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution dans l’Union Monétaire Ouest Africaine (Fgdr-Umoa). Sa mission est d’assurer la garantie des dépôts des clients des Etablissements de crédit et des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) agréés dans l’Umoa et de participer à la résolution des établissements soumis à ce régime.

L’institution communautaire a pour objectifs de protéger les petits déposants contre la perte de leur épargne en cas de cessation des paiements d’un établissement de crédit ou d’un Système financier décentralisé adhérent ; contribuer à la mise en œuvre des mesures de résolution des crises bancaires décidées par le Collège de Résolution de la Commission Bancaire de l’Umoa. Le Fgdr-Umoa participe également à la préservation de la stabilité des secteurs bancaire et de la microfinance dans l’Union et contribue à la promotion de la culture financière dans les États membres de l’Umoa.

Garantie des dépôts

La garantie des dépôts ou assurance-dépôt est un mécanisme de protection des avoirs des déposants. Il consiste à verser aux déposants une indemnisation en cas de cessation de paiement d’une institution adhérente du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution. Conformément à l’article 23 des Statuts du Fonds, sont garantis dans la limite du plafond fixé par le Conseil des Ministres, les dépôts libellés en francs CFA et détenus par des personnes physiques ou morales, à savoir : les dépôts à vue ou à terme ; les comptes sur livret et plans d’épargne ; le solde créditeur des comptes courants ou des comptes ordinaires ; les dépôts de garantie lorsqu’ils deviennent exigibles et toute autre somme due à la clientèle au titre des opérations bancaires en cours au jour de l’arrêté des comptes. L’article 24 informe sur les dépôts non éligibles à la garantie du Fonds. Il s’agit entre autres des dépôts des Etats membres de l’Union, des administrations centrales, des établissements publics et des collectivités locales ; des dépôts en devises ; des dépôts des entreprises d’assurance et de réassurance ; des titres de créances négociables etc. Le plafond d’indemnisation est fixé à 1 400.000 FCFA par déposant d’un établissement de Crédit et 300.000 FCFA par déposant d’une institution de microfinance.

La BCEAO ou la Commission Bancaire saisit le Fgdr-Umoa pour une procédure d’indemnisation. Après la collecte des informations sur les déposants, les dépôts concernés et le traitement des données, le Fonds détermine le montant de l’indemnisation et procède au paiement. Le délai d’indemnisation des déposants est de trois mois. La liste des institutions adhérentes du Fgdr-Umoa est disponible sur le site https://fgd-umoa.org/.

Akpédjé A. Ayosso

28 novembre 2022 par ,