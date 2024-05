Voici les décisions prises à la réunion interministérielle Bénin-Nigéria

Plusieurs décisions ont été prises ce mardi 21 mai 2024, pour renforcer les relations commerciales entre le Bénin et le Nigéria. C’est au cours d’une réunion interministérielle tenue au poste des douanes de Sègbana à l’initiative du président nigérian Bola Tinubu et de son homologue béninois Patrice Talon.

Le Bénin et le Nigéria ont décidé de rétablir la libre circulation des échanges et le transport des marchandises entre les deux pays. A l’issue d’une réunion ministérielle ce mardi, plusieurs décisions ont été prises. Le Bénin et le Nigéria ont décidé de réactiver la commission mixte permanente. Au sein de cette commission, il sera question d’échanger et de trouver des solutions aux différends communautaires entre les deux pays. La prochaine session de cette commission aura lieu en juin. Les autorités ont aussi résolu de créer un comité conjoint bipartite. Cela permettrait de rendre opérationnel dans les prochains jours le poste-frontière entre Segbana au Bénin, Tsamiya et Anguwar Sule Wara au Nigéria, en vue de faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays via le port de Cotonou. Aussi, les opérateurs économiques peuvent-ils déjà débuter leurs opérations commerciales via le port de Cotonou.

Selon le ministre nigérian des affaires étrangères, « le Nigéria et le Bénin sont d’une même famille ». Il s’agit pour le ministre d’Etat, Romuald Wadagni, d’un « moment historique dans la concrétisation de la vision des Chefs d’Etat des deux pays ». Les décisions prises par le Bénin et le Nigéria redynamisent les relations entre les deux pays. La délégation béninoise a été conduite par Romuald Wadagni, Ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances.

