Voici le nouveau Répertoire des Prix de Référence

La 18e édition du Répertoire des Prix de Référence (RPR) validée (version 25.0) est rendue publique depuis lundi 2 décembre 2024.

Le Répertoire des Prix de Référence créé en 2007 dans le but de garantir la transparence et maîtriser les coûts des commandes publiques est désormais à sa 18e édition. Il contient 8 914 articles répertoriés (soit 742 de plus que l’édition précédente).

Avec l’utilisation de l’intelligence artificielle, la recherche et le traitement des données deviennent plus rapides et précis. Plus qu’un simple document, « cette édition marque une révolution numérique en introduisant la version 25.0 du RPR, désormais digitalisée et enrichie, accessible via la plateforme e-Répertoire. ».

Une commission interministérielle regroupant des experts du ministère de l’Économie et des Finances, de l’INStaD et de l’ASIN a été mise en place pour l’élaboration de cette édition.

La 18e édition du Répertoire des Prix de Référence, c’est également des innovations majeures telles que l’encadrement spécifique des prix (nouvelles références pour l’entretien des équipements médicaux et audiovisuels), l’harmonisation sous accords-cadres (meilleure gestion des prix des équipements informatiques), la soumissions 100 % digitale (demandes d’homologation en ligne, avec des délais de traitement réduits) et la gestion modernisée des homologations (responsabilisation accrue des acteurs et suivi simplifié).

Le RPR est un « outil clé pour la traçabilité et l’efficacité des dépenses publiques, reflétant l’engagement du Bénin en faveur d’une administration moderne, performante et transparente ».

4 décembre 2024 par ,