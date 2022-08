Voici l’évolution de la dette publique du Bénin

La Caisse Autonome d’Amortissement, structure en charge de la gestion de la dette publique a rendu public le bulletin statistique de la dette publique au 1er trimestre 2022. Il ressort que de ce document que le taux d’endettement public du Bénin demeure en dessous du seuil communautaire de 70%.

« Au 31 mars 2022, l’encours de la dette publique du Bénin est ressorti à 5 180,78 milliards de FCFA soit environ 8,93 milliards USD contre 4 885,82 milliards de FCFA à fin décembre 2021 », renseigne le bulletin statistique de la dette publique, premier trimestre 2022. La décomposition de l’encours de la dette publique à fin mars 2022 suivant le critère de la monnaie se présente ainsi qu’il suit : 3 460,73 milliards de FCFA (5,96 milliards USD) au titre de la dette libellée en devises et 1 720,05 milliards de FCFA (2,96 milliards USD) au titre de la dette libellée en monnaie locale. La dette publique est constituée à 66,80% de dette extérieure et 33,20% de dette intérieure.

« Cette composition est tributaire de la forte sollicitation des instruments de la dette extérieure au cours de l’année 2021, notamment avec les émissions d’eurobond. Toutefois, courant l’année 2022, en lien avec les options de financements retenues pour l’année, la proportion de la dette intérieure devrait connaître une certaine évolution », informe le bulletin statistique de la dette publique.

Quant au taux d’endettement public, il s’établit à 47,65% à fin mars 2022. Ce taux est décomposé comme suit : 31,83% du PIB pour la dette extérieure et 15,82% du PIB pour la dette intérieure. « Le taux d’endettement public du Bénin demeure continûment en dessous du seuil communautaire de 70% et reste l’un des taux d’endettement les moins élevés d’Afrique Sub-saharienne. En effet, les ratios d’endettement font l’objet d’un monitoring permanent et le respect des seuils constitue un élément central de la stratégie d’endettement du Bénin. Il se dégage une marge d’environ 22% par rapport au seuil d’endettement, traduisant ainsi un espace d’absorption pour le financement des projets structurants de développement du PAG dans une démarche de préservation de la viabilité de la dette publique », informe le document.

