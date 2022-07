Vinit Foods s’installe au sein de la GDIZ

L’entreprise Vinit Foods rejoint la liste des nombreux investisseurs de Glo-Djigbé Industrial Zone (GDIZ).

Installation de Vinit Foods au sein de la GDIZ. La société est spécialisée dans la fabrication de confiseries et de biscuits. Vinit Foods mène ses activités en Inde depuis plus de 15 ans et au Rwanda depuis 4 ans. Selon la GDIZ, l’entreprise produira « dans un premier temps des confiseries telles que des bonbons, des sucettes et du chocolat puis dans un second temps des biscuits de différentes saveurs (glucose, crème, noix cajou) ».

« Ces différents produits seront non seulement vendus dans les pays de la CEDEAO mais aussi de l’Europe », précise la GDIZ. Les activités de Vinit Foods Sarl au Bénin vont permettre la création de 250 emplois directs.

A.A.A

14 juillet 2022 par ,