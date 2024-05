Le Fonds Monétaire International (FMI) note une économie résiliente au Bénin en dépit des multiples chocs dont la fermeture des frontières nigériennes.

« Une économie exceptionnellement résiliente au-delà des attentes », c’est ce que constate le Fonds Monétaire International (FMI). Une équipe dirigée par le FMI a effectué une mission à Cotonou du 25 avril au 8 mai 2024.

« On avait une projection de croissance de 5,6 % du PIB, mais les estimations actuelles, c’est pour une croissance de 6,4 % », a déclaré Constant Lonkeng, Chef de mission. A l’en croire, c’est impressionnant dans la mesure où l’économie béninoise et d’autres économies de la région sont sujets à des chocs immenses. « Dans le cas du Bénin, il y a la fermeture de la frontière avec le Niger depuis le coup d’État qui a eu lieu dans ce pays le 26 juillet de l’année dernière », a relevé le Chef de mission.

L’Institution de Bretton Woods est très impressionnée de la conduite de la politique fiscale au Bénin. « C’est un cas d’école parce que nous avons un pays qui est entré en crise avec une position des finances publiques très robuste. Ses coussins ont permis à l’État de déployer sa force pour soutenir l’économie en période de crise. Il n’y a pas beaucoup de pays qui ont eu ce privilège de pouvoir exercer cette force. Dans le cas du Bénin, vu qu’il y avait cette nécessité de soutenir la population, le gouvernement avec la signature du Bénin a pu obtenir des bailleurs de fonds y inclus le FMI des financements exceptionnels », a affirmé Constant Lonkeng.

Il note que le Bénin est l’un des premiers pays de l’Afrique subsaharienne à regagner la confiance des investisseurs internationaux avec une émission de 750 millions de dollars en février. « Dans notre rapport régional, on a souligné cela comme un signe que les marchés réouvrent. C’est intéressant de voir que le Bénin est toujours à l’avance et c’est grâce à la crédibilité des réformes soutenues. Le gouvernement reste engagé dans la consolidation budgétaire (…) une consolidation qui est tirée par les recettes au vu des besoins immenses du Bénin », s’est réjoui Constant Lonkeng. L’objectif du gouvernement, poursuit-il, c’est d’accroître les recettes pour pouvoir financer ses besoins.

L’équipe du FMI a effectué au Bénin une mission portant sur la quatrième revue du programme du Bénin que le FMI appuie au titre du Mécanisme Elargi de Crédit (MEDC) et de la Facilité Elargie de Crédit (FEC) et la première revue du programme au titre de la Facilité pour la Résilience et la Durabilité (FRD), ainsi que les consultations au titre de l’article IV pour le compte de l’année 2024.

Akpédjé Ayosso

13 mai 2024 par ,