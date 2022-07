Un financement de 400 milliards FCFA du FMI au Bénin

Le Conseil d’Administration du Fonds Monétaire International (FMI) a approuvé, le 8 juillet 2022, un accord de 42 mois en faveur du Bénin au titre du MEDC et de la FEC d’un montant de (638 millions de dollars).

Le Bénin pourra répondre à ses besoins de financement urgents liés aux chocs actuels (pandémie de la COVID 19, guerre en Ukraine et problèmes sécuritaires régionaux), préserver la stabilité macroéconomique et contribuer à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) à travers un meilleur accès aux services publics de base et une meilleure présence de l’État dans les zones vulnérables.

Le Conseil d’Administration du FMI a approuvé en faveur du pays un accord de 42 mois d’un montant de 638 millions de dollars au titre du mécanisme élargi de crédit et de la facilité élargie de crédit, et achève les consultations au titre de l’article IV pour le compte de l’année 2022.

La décision du Conseil d’Administration permet un décaissement immédiat de 108.3 millions de DTS (environ 143 millions de dollars) que les autorités béninoises ont l’intention d’utiliser à des fins d’appui budgétaire.

Le Conseil d’Administration a également achevé avec le Bénin, les consultations au titre de l’article IV pour le compte de l’année 2022. Selon un communiqué du FMI, le financement s’inscrit dans le cadre de la politique applicable à l’exposition au crédit combiné élevé, adoptée par le FMI en 2020 en vue de soutenir les pays membres ayant des besoins de financement exceptionnels de leur balance des paiements et qui sont pourvus des capacités institutionnelles nécessaires pour mettre en œuvre un programme dont les montants dépassent la limite normale d’accès combiné pour un accord mixte MEDC/FEC.

« En vue de réduire les inégalités de revenu au Bénin, le programme appuyé par le FMI au titre du MEDC/FEC est axé sur un « développement centré sur l’épanouissement du peuple » en améliorant l’accès aux services publics de base et la présence de l’État dans les zones vulnérables, conformément à « l’approche civile » du Gouvernement pour l’atténuation des risques sécuritaires.

Les efforts en cours pour renforcer la résilience au changement climatique sont également importants. La réalisation de ces objectifs ambitieux passera par un engagement sans faille en faveur des réformes et un soutien technique et financier solide de la part des partenaires au développement du Bénin afin de compléter l’appui financier exceptionnel du FMI dont les décaissements sont largement concentrés sur l’année en cours », a indiqué M. Okamura, directeur général adjoint et président par intérim.

Selon le gouvernement du Bénin, « la conclusion de cet accord vient récompenser les efforts d’assainissement des finances publiques engagés par le Gouvernement depuis 2016 à travers une plus grande mobilisation des recettes fiscales et l’amélioration de l’efficacité des dépenses publiques ».

