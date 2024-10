Un décaissement de 95 millions de dollars du FMI pour catalyser une croissance économique durable

Le 17 octobre 2024, le Fonds Monétaire International (FMI) a annoncé un nouvel accord marquant une avancée significative pour le Bénin. Cet accord concerne la cinquième revue des Facilités Élargies de Crédit (FEC) et de Fonds (EFF) ainsi que la deuxième revue du Mécanisme de Résilience et de Soutenabilité (RSF). Ces développements soulignent une dynamique économique positive qui se dessine dans le pays, portée par une croissance robuste et des réformes ambitieuses.

Les discussions menées par une équipe du FMI, dirigée par Constant Lonkeng, ont révélé une croissance estimée à 6,5 % pour le premier semestre 2024. Ce chiffre, qui surpasse les attentes, indique la résilience et l’efficacité des mesures économiques mises en place par le gouvernement béninois. Bien que des investissements significatifs aient temporairement affecté la balance des paiements, notamment dans la zone économique spéciale (ZES), une nette amélioration est prévue avec la montée des exportations de produits locaux transformés. Le FMI a salué les performances du programme économique du Bénin, confirmant que toutes les cibles quantitatives fixées pour juin 2024 ont été atteintes. Cette performance est le fruit d’une consolidation budgétaire réussie, soutenue par une collecte fiscale dynamique qui permet d’optimiser les ressources nationales.

Les autorités béninoises ont récemment présenté un projet de budget ambitieux pour 2025, respectant la norme de déficit global de 3 % du PIB, conformément aux directives de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). Ce budget met l’accent sur une augmentation des dépenses sociales, avec des investissements notables dans les secteurs de l’éducation, de la santé et de la protection sociale. La mise à jour régulière du registre social contribuera à mieux cibler les programmes d’assistance sociale, favorisant ainsi un impact positif sur les populations vulnérables.

Dans un contexte de gouvernance améliorée, le Bénin a intensifié ses efforts pour renforcer son cadre anti-corruption, avec l’opérationnalisation récente de son agence dédiée. Ces mesures visent à garantir la transparence et la responsabilité dans la gestion des ressources publiques, ce qui est essentiel pour maintenir la confiance des investisseurs. Le projet de budget 2025 intègre également des initiatives en matière de financement climatique, un sujet clé lors de la table ronde sur le financement climatique qui s’est tenue à Cotonou en juillet. Ce choix stratégique démontre l’engagement du Bénin à aborder les défis environnementaux tout en soutenant une croissance durable.

Au cours de cette mission, l’équipe du FMI a échangé avec divers acteurs de la société béninoise, notamment le Ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni, et le Ministre d’État chargé du Développement, Abdoulaye Bio Tchané. Les discussions ont également impliqué des représentants de l’opposition, des membres de la société civile, des entrepreneurs, des agriculteurs et des partenaires techniques et financiers. Ces échanges ouverts et constructifs illustrent la volonté du Bénin de favoriser un dialogue inclusif pour le développement économique.

Cet accord avec le FMI représente non seulement un soutien financier crucial pour le Bénin, mais aussi une reconnaissance des efforts entrepris par le gouvernement pour transformer l’économie. Avec une croissance soutenue, des réformes proactives et un engagement fort envers le développement social et environnemental, le Bénin se positionne comme un modèle de dynamisme économique en Afrique de l’Ouest. Le futur s’annonce prometteur pour le pays, qui continue de tracer son chemin vers une prospérité durable.

