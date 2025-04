Un atelier régional sur le commerce électronique ouvert à Cotonou

Le 4e atelier sur site pour les pays d’Afrique du projet régional de l’Union postale universelle (UPU) pour l’efficacité opérationnelle et le développement du commerce électronique (ORE3) a démarré ce lundi 7 avril 2025. Les assises prévues pour durer 5 jours, permettront aux délégués venus des 45 pays d’Afrique, de renforcer leurs capacités opérationnelles afin de répondre aux exigences du commerce international et du commerce électronique.

Cotonou, la capitale économique du Bénin accueille le 4e atelier régional sur la préparation opérationnelle pour le commerce électronique. Les travaux ont été lancés ce lundi 7 avril 2025 par Alban BESSAN, secrétaire général du ministère de l’économie et des finances.

Le commerce électronique selon le directeur général de la Poste du Bénin SA, est « une opportunité » non seulement pour les économies des pays et des entreprises, mais aussi pour les populations. Ceci, parce qu’il pose « des perspectives inédites en matière d’accès au marché, de création d’emplois mais aussi de stimulation de la croissance ». Pour tirer pleinement profit de cette dynamique, il est nécessaire de « créer un environnement favorable non seulement en termes d’infrastructures numériques solides, de réglementations adaptées, de logistique performante non seulement en termes de sévérité mais aussi de coût et de compétences renforcées », a indiqué Krishna LOKOSSOU. Ces assises de Cotonou d’après lui, reflètent plusieurs initiatives du gouvernement béninois destinées à faire du Bénin « un hub du e-commerce » à l’échelle régionale et internationale. Formulant le vœu d’un atelier riche, productif, participatif et porteur de solutions concrètes, il a également souhaité que les idées qui en émergeront nourrissent « l’ambition collective » des Etats à « bâtir un écosystème du e-commerce solide, inclusif et compétitif à l’échelle régionale et internationale ».

Le commerce électronique en Afrique, une aventure en cours depuis 2016

Les travaux sur le commerce électronique selon Léonida DIEME, représentante de la direction de la coopération et du développement de l’UPU, ont démarré en 2016. Le but visé à l’en croire, est de préparer les pays africains en retard sur le e-commerce, par rapport à plusieurs autres régions du monde. Pour elle, les assises de Cotonou visent à faire le bilan de tout ce qui a été fait, et s’assurer d’une bonne évolution, en tenant compte des changements technologiques sur le marché et des demandes des consommateurs.

La représentante de la direction de la coopération et du développement de l’UPU a mis l’accent sur la qualité de services rendus aux consommateurs. Pour elle, parler de qualité de service postal dans le cadre du projet ORE revient à penser à l’inclusion sociale et à l’inclusion numérique par rapport aux objectifs des différents gouvernements, à leurs stratégies de développement et du rôle que la poste devrait jouer en tant que « moteur de l’inclusion sociale et financière » de façon générale. A cet effet, Léonida DIEME a rassuré de l’engagement de l’Union postale universelle, puis annoncé la tenue à Dubaï en septembre prochain, du congrès de l’UPU au cours duquel toutes ces thématiques seront rediscutées pour de nouvelles orientations futures du projet. « Ce que nous attendons aujourd’hui, c’est vraiment qu’il y ait un engagement ferme au niveau des pays, que chacun d’entre vous en tant que coordinateur national de projet puisse apporter un impact pour qu’on puisse avancer dans les accomplissements de ce projet-là », a-t-elle recommandé.

A sa suite, Chokri ELLILI, chargé de formation à l’UPU a rappelé les différents axes de l’atelier à Cotonou Il s’agit selon lui de la conformité aux exigences opérationnelles, techniques et réglementaires ; de la visibilité du courrier, notamment à travers les échanges de données informatisées au niveau des envois, des dépêches et des expéditions ; de l’amélioration de la qualité des données et la conformité avec les normes techniques car, dira-t-il, « sans échanges de données corrects, rien ne peut se passer, surtout dans le domaine du commerce électronique » ; l’intégration à la chaîne logistique qui sous-entend tout ce qui a trait au dédouanement des envois postaux, au transport international, à la sécurité postale et à l’adressage postal ; la qualité du service et de la fiabilité du service ; la certification, un domaine dans lequel beaucoup reste à faire ; et enfin, l’intégration au commerce électronique, l’objectif poursuivi dans le cadre du projet, et qui fera objet de travaux cette année et pendant le cycle prochain.

« Le commerce électronique a eu un impact majeur sur le secteur postal entraînant plusieurs changements significatifs, notamment une augmentation du volume des envois, de nouvelles attentes des clients, de nouveaux modèles commerciaux », c’est ce qu’a souligné le secrétaire général du ministère de l’économie et des finances, représentant le ministre d’Etat. Pour lui, les assises de Cotonou seront l’occasion pour les participants d’évaluer les progrès réalisés par chaque opérateur dans la mise en œuvre des activités liées au projet. « Les ateliers et les discussions en petits groupes vous permettront d’aborder les principaux points retenus afin de construire un écosystème postal plus prometteur », a indiqué Alban BESSAN rassurant de l’engagement des gouvernants à soutenir un environnement favorable au développement du commerce électronique.

Convaincu de la rigueur et de l’expertise des experts, il les a invités à profiter de l’atelier pour établir des partenariats et forger des solutions créatives répondant aux défis qui se présentent. « Ensemble, nous pouvons façonner l’avenir du commerce électronique de manière positive et inclusive », a rassuré le représentant du ministre d’Etat avant de procéder au lancement officiel des travaux de l’atelier.

Le président du Conseil d’administration de la Poste du Bénin SA, Armand OLOGOUDOU, une délégation de l’Union panafricaine des postes (UPP) et des facilitateurs régionaux ont pris part à la cérémonie officielle de lancement

F. A. A.

8 avril 2025 par ,