UBA Bénin consacrée Banque de l’année pour la deuxième fois

Et de 2 pour UBA Bénin ! La filiale du Groupe United Bank for Africa au Bénin s’est encore illustrée dans ses performances devenant pour la deuxième fois consécutives meilleures banques de l’année 2021. En 2020, elle faisait partie des 6 filiales du groupe UBA a décroché la timbale de « Bank of the Year » (banque de l’année).

UBA Bénin réédite l’exploit cette année encore et figure sur la liste des 13 filiales du groupe bancaire, chacune d’elles arrivées en tête des meilleures banques dans leur pays respectifs, faisant de UBA la banque de l’année 2021. Ainsi, cette distinction du magazine d’actualité financière mondiale publiée par le Financial Times de Londres, « The Banker », reconnaît entre autres les efforts soutenus en termes de qualité de service, d’innovations dans l’offre de services bancaires, de digitalisation des produits, de résilience dans la gestion de la clientèle en période de Covid, …

UBA BENIN dispose en effet d’une gamme variée de produits et services innovants et numériques pour offrir une expérience client des plus mémorables à sa clientèle. La filiale béninoise de la banque africaine de renommée mondiale, United Bank for Africa (UBA) Plc, tient à réaffirmer sa position de leader dans les offres bancaires dans l’industrie bancaire au Bénin.

UBA Bénin vient de remporter une fois encore la "Banque africaine de l'année" 2021 par le magazine financier The Banker.

Merci à l'ensemble de notre clientèle pour la confiance renouvelée qui nous pousse chaque jour à nous surpasser. #Wasexo #BankOftheYear #BOTY2021

L’une des priorités qu’elle s’est fixée pour maintenir ce cap est de dynamiser et changer son paradigme en termes de service-client. UBA BENIN a dédié en effet un département chargé du suivi et du monitoring, à tous les niveaux des services que rend la banque aux clients. Son centre d’écoute et de traitement des requêtes, plaintes et autres réclamations des clients est plus que jamais opérationnel pour apporter des réponses aussi prompts et pertinentes afin d’apporter satisfaction aux clients que UBA BENIN désigne sous le vocable de « Employeur ». Au-delà d’un simple slogan, l’initiative « Customer first » (Le client d’abord), est une véritable philosophie qui est adopté par l’ensemble du personnel de la banque, Front et Back office, plaçant du coup le client au cœur de toutes les actions quotidiennes…

L’offre inégalée de ses cartes VISA prépayées qui ont pris le dessus sur la concurrence permet à la banque de s’illustrer de façon incontournable sur le marché ; son partenariat avec les télécoms de la place assure une finance plus inclusive des populations…

UBA Bénin est la filiale Béninoise de UBA Plc. Elle dispose de 16 agences et joue un rôle crucial dans le secteur bancaire Béninois. UBA Bénin propose une gamme complète de produits bancaires destinés aux grandes entreprises locales, aux particuliers et aux sociétés multinationales. Elle apporte sur le marché des produits électroniques inédits et facilitent ainsi les transactions financières.

7 décembre 2021 par