En Conseil des ministres ce mercredi 04 septembre 2024, le gouvernement a agréé 03 sociétés au Code des investissements. Leurs projets selon le communiqué final, génèreront de nombreux emplois.

ARCS BENIN SA, ADIC IMMOBILIER SARL, et AFRIQUE OIL AND FEED PROCESSING SARL sont les trois sociétés agréées au Code des investissements ce mercredi 04 septembre 2024, en Conseil des ministres. Deux d’entre elles ont été agréées au régime des investissements spécifiques. Il s’agit de :

– ARCS BENIN SA, en vue de l’installation et de l’exploitation d’une unité de maintenance en carrosserie et d’un centre de formation professionnelle en carrosserie automobile à Cotonou ; la réalisation du projet devant contribuer à combler le déficit de compétences techniques existant dans l’industrie automobile béninoise ;

– ADIC IMMOBILIER SARL, pour l’installation et l’exploitation d’un centre d’affaire touristique, intitulé "ATRIUM". Ce projet de haut standing, prévu dans le Quartier culturel et créatif de Cotonou, participe de l’amélioration de l’offre touristique dans le but de renforcer les capacités d’hébergement pour les potentiels investisseurs étrangers.

La Société AFRIQUE OIL AND FEED PROCESSING SARL quant à elle, est agréée au régime A du Code des investissements pour l’implantation et l’exploitation d’une usine de production d’huile et de farine de soja à Sirarou, dans la commune de N’Dali.

