Touch and Pay remporte l’édition 2022 du Ecobank Fintech Challenge de 50 000 $

Le Groupe Ecobank est fier d’annoncer que Touch and Pay une fintech basée au Nigéria a remporté l’édition 2022 du Ecobank Fintech Challenge. Cette annonce a été faite lors de la Grande Finale, aujourd’hui au siège d’Ecobank à Lomé, présidée par S.E. Cina Lawson, Ministre de l’Économie numérique et de la Transformation de la République du Togo. [nom de la Fintech] a remporté un prix en espèces de 50 000 dollars, le plus grand prix en espèces, jamais donné à une Fintech en Afrique.

Touch and Pay traite les microtransactions en Afrique, par exemple le paiement des trajets en bus. Aujourd’hui, Touch and Pay détient plus de 2 millions d’utilisateurs qui aident 500 000 personnes à effectuer leurs paiements chaque jour.

Le gagnant et les cinq autres finalistes ont également été admis au Ecobank Fintech Fellowship - un programme unique qui donne aux lauréats l’opportunité d’explorer des partenariats commerciaux potentiels avec la Banque, tels que l’intégration avec nos plateformes bancaires et l’expansion de leurs entreprises sur les 33 marchés africains de nos pays d’implantation.

Les cinq autres finalistes de l’édition 2022 sont :

• Cauri Money, Sénégal

• DizzitUp, Togo

• MaishaPay, République démocratique du Congo

• Moni Africa, Nigeria

• Paycode, Afrique du Sud

Félicitant les finalistes, Ade Ayeyemi, directeur général du Groupe Ecobank, a déclaré : "Les six finalistes de cette année ont placé la barre très haute lors de cette Grande Finale. Leurs innovations révolutionnent le paysage des paiements financiers en Afrique et font progresser l’inclusion orGold reconnaissance de Ecobank envers tous les partenaires, en particulier Arise , le sponsor Gold du Challenge 2022, ainsi qu’envers le jury qui a travaillé sans relâche pour évaluer les finalistes et sélectionner le gagnant".

Gavin Tipper, PDG d’Arise, "Arise adresse ses félicitations aux finalistes et au gagnant pour la créativité et l’innovation dont ils ont fait preuve. Le Ecobank Fintech Challenge est devenu une plateforme importante pour soutenir les ifintechs innovantes et encourager les solutions audacieuses pour faire progresser l’inclusion financière en Afrique. Le talent démontré dans le groupe de finalistes de cette année a une fois de plus dépassé les attentes, et nous sommes impatients de voir comment les différents produits transformeront les services financiers sur le continent."

Oluwole Michael, président de Touch and Pay, exprimant sa profonde satisfaction d’avoir remporté le Fintech Challenge, a déclaré : « Chez Touch and pay (TAP), nous sommes ravis de l’opportunité qui nous est donnée de travailler avec Ecobank, une banque panafricaine à travers l’Afrique. Cette collaboration s’inscrit dans notre vision d’aider 250 millions d’Africains à traiter numériquement les transactions en espèces, en les rendant véritablement sans espèces et en offrant de véritables facilités de crédit aux commerçants, aux détaillants et aux clients. »

En plus des présentations de chacun des six finalistes et le discours d’ouverture de S.E. Cina Lawson, Ministre de l’Economie Numérique et de la Transformation digitale de la Républ ​ique du Togo, la grande finale a été marquée par des débats sur les thèmes suivants : "Soutenir et renforcer l’intérêt des investisseurs pour la Fintech africaine face à la crise économique mondiale : que doivent faire les investisseurs, les entreprises Fintech et les gouvernements ?" et "Assurer une réglementation favorable à la Fintech qui accélère la croissance et la maturité des start-up : quelle est la meilleure voie à suivre pour l’Afrique ?".

Près de 4 000 start-ups ont participé aux cinq éditions de ’Ecobank Fintech Challenge depuis son lancement en 2017. 52 Fintech ont été ainsi intronisées au sein du Ecobank Fintech Fellowship. Le Challenge 2022 a été soutenu par des partenaires, notamment Arise, Konfidents, Tech Cabal, Africa Fintech Network et ALX Ventures.

28 octobre 2022 par