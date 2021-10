TROPICS BUSINESS SUMMIT LANCE LA “TROPICS DEALROOM” POUR FACILITER LE RÉSEAUTAGE D’AFFAIRES ENTRE LES STARTUPS ET LES INVESTISSEURS

Plateforme de jumelage B2B exclusive aux entrepreneurs, investisseurs et institutionnels du continent Africain et du monde



Le Tropics Business Summit (TBS) présente sa Tropics Dealroom, la plate-forme exclusive de réseautage B2B où les startups africaines peuvent rencontrer leurs pairs, être jumelées avec des entreprises mondiales, négocier des accords et recevoir du feedback sur leurs projets respectifs. Le Sommet, qui se déroule cette année du 12 au 16 octobre, attire un public de plus de 12 000 participants d’Afrique, d’Europe, d’Amérique et d’Asie du Sud- Est. Cet événement de cinq jours offre aux entrepreneurs de tous bords la possibilité d’être présentés à différentes personnes, d’établir des liens précieux et d’apprendre des experts de l’industrie, ainsi que de tirer parti d’une base de données de plus de 500 investisseurs à la recherche d’opportunités en Afrique.

Construire de vraies relations humaines demeure crucial pour tous les hommes et femmes d’affaires qui passent par le Tropics Business Summit. La Tropics Dealroom est un lieu virtuel de rencontres par excellence pour les entrepreneurs, CEOs, investisseurs, entreprises, membres de gouvernement et partenaires medias venant de plus de 100 pays.

Le Tropics Business Summit est réputé pour être axé sur le réseautage efficace tout en permettant les connexions entre les marchés anglophones, francophones, lusophones, hispanophones et arabophones émergents et la Tropics Dealroom est l’endroit ou la magie s’opère pour les parties prenantes.

Dans la Tropics Dealroom, les participants rencontrent des pairs, négocient des accords avec des potentiels partenaires et reçoivent du feedback de la part des futurs investisseurs, partenaires commerciaux et employés potentiels. Pré-bookez des réunions et organisez des réunions virtuelles efficaces de 20 minutes chacune. La salle des marchés est ouverte 24 heures sur 24. En définitive, la Tropics Dealroom est l’endroit idéal pour trouver efficacement de nouvelles opportunités d’affaires dans l’intimité et le confort de votre propre maison ou bureau. Achetez vos tickets pour commencer à planifier vos réunions dès aujourd’hui.

Tropics Business Summit (TBS) est un forum d’affaires axé sur l’action et les résultats qui relie 54 pays africains au reste du monde. Le Sommet a lieu chaque année au mois d’octobre sous la forme d’un événement mondial en direct. Il s’agit d’un marché de la création d’accords, où les organisateurs du sommet, ainsi que leurs partenaires mondiaux, positionnent le continent africain comme une destination d’investissement clé, forgent de nouvelles synergies et structurent de nouveaux accords qui aideront à combler le déficit de financement entre Marchés anglophones, francophones, lusophones et arabophones. Les entreprises ont l’occasion de discuter avec des représentants de petites et moyennes entreprises (PME), de sociétés, d’investisseurs, d’incubateurs, d’accélérateurs d’entreprises, de représentants commerciaux, etc., et de recevoir des conseils sur le développement des marchés et l’accès aux marchés émergents étrangers.

Pour réserver votre siège virtuel dans la Tropics Dealroom, contactez ;

venicia.guinot@tropicsbusinesssummit.com

cc tropicssummit2021@gmail.com et un de nos représentants

