Signature d’un accord de coopération entre BOAD et DBSA

En marge des travaux de la COP27, le président de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), Serge EKUE et le président de la Banque de développement d’Afrique australe (DBSA), Patrick DLAMINI ont procédé à la signature d’un accord de coopération. A travers cet accord, la BOAD entend adopter les meilleurs standards internationaux dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie d’expansion.

La Banque ouest africaine de développement veut s’inspirer de l’expérience des autres banques multilatérales sur les sujets relatifs aux questions d’inclusion en Afrique.

Un accord de coopération a été signé avec la Banque de développement d’Afrique australe. Par cet accord, les deux institutions se sont engagées à renforcer les liens de coopération et à partager les expériences.

« Les défis auxquels l’Afrique est confrontée nécessitent une approche concertée et multiforme, impliquant tous les acteurs publics et privés du développement », a souligné Serge EKUE, président de la BOAD, lors de la signature de l’accord.

Le nouveau partenariat établi entre la BOAD et la DBSA selon lui, contribuera à promouvoir une croissance économique durable dans la région et à améliorer les conditions de vie des populations.

La BOAD est une banque sous régionale. Elle a lancé sur le marché international des capitaux la première obligation durable en Afrique pour un montant de 492 milliards de FCFA, avec une maturité de 12 ans et un coupon de 2,75%. Et ce, grâce à la notation « Investment grade » obtenue en 2015 et confirmée, au fil des années, par les agences de notation internationales.

Dans le cadre de sa stratégie de soutien aux projets d’intégration régionale, l’institution financière a mis également à la disposition des économies de la région en 2021, un montant de 439,4 milliards FCFA, facilitant ainsi le financement de projets dans divers secteurs prioritaires.

F. A. A.

22 novembre 2022 par ,