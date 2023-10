Serge Ekué expose les résultats encourageants du Plan Djoilba à mi-parcours

Le président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), Serge Ekué a échangé ce vendredi 29 septembre 2023, avec les professionnels des médias du Bénin et du Togo autour d’un déjeuner à l’hôtel Sarakawa, à Lomé. La rencontre s’est axée sur les activités entrant dans le cadre de la commémoration des 50 années de la BOAD et le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du Plan Djoliba.

Créée en 1973, la BOAD est au service du développement des huit pays de l’UEMOA (Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo) depuis des décennies. L’institution commémore le 14 novembre prochain, son cinquantenaire. Selon le président de la BOAD, la célébration est placée sous le signe de réflexions et d’échanges à l’aune d’un thème central intitulé : « 2023-2073 : financer le développement autrement, la BOAD du prochain cinquantenaire ».

« Ce thème central n’insinue pas que nous avons à reprocher quoi que ce soit à ce qui a été fait au cours du cinquantenaire qui s’achève », a indiqué Serge Ekue. Il signifie tout simplement, explique-t-il, que « dans une économie régionale et une économie internationale soumises à de grands bouleversements, de même qu’à des incertitudes de divers ordres, nous ne nous contenterons pas de reproduire, au niveau de la BOAD, les mêmes modèles économiques, stratégies ou recettes en matière de financement du développement de nos Etats, que ceux mis en œuvre dans le passé ».

Dans le cadre des activités de commémoration du cinquantenaire de la BOAD, une série d’ateliers est organisée par visioconférence avec des experts depuis fin août 2023. Le dernier atelier (le sixième) se tiendra les 10 et 11 octobre avec pour thème « Développement humain : financer l’habitat abordable et les modèles éducatifs du futur ». La BOAD prévoit au cours de la première décade du mois d’octobre, une rencontre avec les investisseurs. « Il s’agira d’une part de leur faire une présentation à date de la situation de la BOAD, et d’autre part de les écouter afin de mieux comprendre leurs attentes vis-à-vis de l’institution », informe le président de la BOAD. Les conclusions et recommandations issues des rencontres donneront lieu à l’élaboration d’un document prospectif à soumettre à l’appréciation des hautes autorités de l’UEMOA.

La célébration du cinquantenaire de la BOAD, c’est aussi à travers une projection privée du film rétrospectif des 50 ans de l’institution le 11 novembre ; un séminaire des administrateurs de la banque le 12 novembre ; un séminaire ministériel le 13 novembre et un forum présidentiel le 14 novembre. Le forum présidentiel sera l’occasion pour les plus hautes autorités de l’Union de donner leurs orientations pour bâtir la BOAD de demain, forte et bien ancrée dans le temps et outillée pour faire face aux éventuelles mutations à venir.

Bilan des impacts du Plan Djoliba à fin juin 2023

La banque totalise depuis sa création, 7 916,3 milliards FCFA d’engagement de financements dans les économies de l’Union. A travers le Plan Djoliba 2021-2025, la vision et de faire de la BOAD, une banque de référence, pour un impact durable sur l’intégration et la transformation de l’Afrique de l’ouest. Les activités de la BOAD mettent l’accent sur les cinq domaines à savoir les infrastructures, la production et l’accès équitable à l’énergie et aux ressources naturelles, l’agriculture, l’immobilier, la santé et l’éducation. Selon Serge Ekué, les résultats du plan Djoliba à mi-parcours sont encourageants. « A fin juin 2023, les financements cumulés depuis le début de la mise en œuvre du Plan Djoliba s’élèvent à 1 584,6 milliards F CFA, soit 47,2% de l’objectif quinquennal et 82,4% de l’objectif triennal 2021-2023 », a affirmé l’expert des marchés financiers et des marchés capitaux. Les décaissements cumulés sont de 1 054,8 milliards F CFA. Il est noté une surperformance en matière de création d’emplois, valeur ajoutée, terre agricole irriguée, production rizicole, puissance électrique installée. Au cours de la période du Plan Djloliba, le total de ressources mobilisées s’établit à 800,5 milliards F CFA.

L’institution a aussi augmenté son capital. « Le Projet Peninsula de renforcement des fonds propres de la BOAD pour un montant équivalent à 900 millions USD a été exécuté à 80 % au 30 juin 2023 », a indiqué le président de la BOAD. Il annonce que plusieurs aspects seront renforcés pour une atteinte des objectifs stratégiques. Il s’agit entre autres du financement des projets intégrateurs d’infrastructures, la promotion des produits « lignes de refinancement » et « arrangements de financement et conseil financier », l’organisation et la sélectivité des projets en lien avec l’augmentation de l’impact des résultats de développement en particulier ceux pouvant contribuer à une décarbonation des économies des Etats membres. A cela s’ajoute la proactivité afin de drainer davantage de financement dans les domaines de l’éducation, santé et l’immobilier.

Akpédjé Ayosso

30 septembre 2023 par ,