STORK Avocats accompagne le Bénin dans l’acquisition de Société Générale Bénin et Togo

Cet accord prévoit la cession totale des parts du groupe Société Générale (93,43%) dans Société Générale Bénin, incluant sa succursale Société Générale Togo. Selon les engagements pris, l’État béninois reprendrait la totalité des activités opérées par cette filiale ainsi que l’intégralité des portefeuilles clients et l’ensemble des collaborateurs de cette entité.

Ce projet de cession, dont la finalisation est attendue d’ici la fin du premier trimestre 2025, est soumis aux conditions suspensives usuelles et notamment à la validation des autorités financières et réglementaires compétentes.

Pour Aurélien de Casteja, associé chez STORK Avocats, « Nous sommes très heureux d’être intervenus sur cette transaction aux côtés des équipes du Ministère de l’Economie et des Finances de l’Etat béninois et de participer ainsi à l’effort d’accélération de la transformation économique du Bénin, sous l’impulsion de son Excellence le Ministre d’Etat Romuald Wadagni ».

« C’est une fierté pour STORK Avocats d’être fidèle à son ADN et à ses valeurs en accompagnant les acteurs majeurs de la croissance du continent africain sur leurs opérations stratégiques » a déclaré Nicolas Jean, Associé Fondateur chez STORK Avocats.

L’équipe STORK Avocats composée de Nicolas Jean, Aurélien de Casteja et Perrine Delandre (associés) et de Constance Bennet et Yasmin Chebaro (collaboratrices) était appuyée par Me Jeanne Diagne sur les aspects transactionnels et réglementaires, ainsi que de Me Thierno Olory-Togbe sur les aspects de droit béninois.

A propos de STORK Avocats

STORK Avocats est un cabinet d’avocats spécialisé dans l’accompagnement des acteurs économiques du continent africain.

Composé d’avocats reconnus pour leur expertise en droit des affaires et leur connaissance de l’Afrique gagnée sur le terrain, STORK Avocats offre un service sur mesure aux décideurs du continent.

