SIPI-BENIN et GP-TRANS, seuls opérateurs agréés au port de Cotonou

La Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), structure en charge de l’exploitation de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) et GP-TRANS sont les seuls opérateurs autorisés pour le pesage des conteneurs destinés à l’export au Port autonome de Cotonou (PAC). Cette décision prise conformément aux exigences de la Masse Brute Vérifiée (VGM) définies par la Convention SOLAS, vise à optimiser le contrôle et la conformité des opérations de pesage.

Ce jeudi 07 novembre 2024, tous les conteneurs à l’export devront présenter un ticket de pesage émis exclusivement par SIPI BENIN et GP-TRANS, avant d’accéder au port. Ceci, conformément à la décision d’externalisation prise en mai 2024 par le PAC, et faisant de ces deux structures, les seuls opérateurs habilités à délivrer des tickets de pesage pour VGM pour les conteneurs en partance du Port de Cotonou. Le tarif de ces opérations de pesage selon une publication de La Marina, est plafonné à 12 000 francs CFA, et couvre les pesées à vide et en charge de chaque conteneur (TC20, TC40, etc.).

Cette externalisation selon une source portuaire rapportée par le site d’informations, vise à « fluidifier le trafic portuaire et à renforcer la sécurité des opérations, des objectifs essentiels dans le cadre de la Convention SOLAS et de l’amendement du chapitre V/2, qui impose une stricte vérification de la masse des conteneurs destinés à l’export.”

La décision d’externalisation a été notifiée aux structures intervenant sur la plateforme portuaire par notes officielles les 29 et 31 mai 2024, par le Port de Cotonou. Par cette note, la direction générale du port a invité les autres structures de pesage opérant sur la plateforme portuaire, à entamer les démarches pour obtenir un agrément du PAC si elles souhaitent exercer légalement l’activité de pesage à l’export. Il s’agit notamment de ETG BENIN, MAERSK LOGISTICS & SERVICES, IBCG, STILCO et FK-CORPORATION.

