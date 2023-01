Romuald Wadagni lance l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2023

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’économie et des finances, Romuald Wadagni a procédé au lancement du budget 2023 de l’Etat le mercredi 04 janvier 2023 à Cotonou.

Cette cérémonie marque la deuxième année consécutive de la mise en œuvre en mode réel du budget programme et a permis de procéder à la revue de l’exécution du budget de l’Etat gestion 2022, de présenter les caractéristiques du budget de l’Etat pour la gestion 2023 et enfin d’exposer quelques instructions et modalités d’exécution du budget de l’Etat, gestion 2023.

En 2022, il ressort que les résultats ont été largement atteints avec des dépassements de recettes notamment à la Direction générale des impôts. En témoigne également le collectif budgétaire d’environ 3000 milliards.

La nouvelle loi de finances tire son essence du Programme global de développement du Bénin et du PAG 2021-2026 ainsi que les engagements financiers et économique pris avec le FMI (IMF) et d’autres PTF avec une forte inclinaison au social et maintient le cap sur les investissements structurants.

Les politiques budgétaires ciblent les secteurs à fort potentiel à savoir : l’agriculture, le tourisme, l’économie numérique, l’économie du savoir (enseignement technique et formation professionnelle), la poursuite des grands chantiers, la promotion du secteur industriel sans oublier l’approche civile de la sécurité nationale et la consolidation du volet social de l’action publique, l’amélioration des soins de santé, la densification de l’extension des filets sociaux, la poursuite de la mise en œuvre de la réforme de l’administration territoriale, le renforcement de l’Etat droit et de paix…

En hausse de 19,63% par rapport à l’exercice passé, le budget 2023 a atteint plus de 3000 milliards, soit 3033,337 milliards de FCFA, une première au Bénin.

Au terme de la cérémonie Romuald Wadagni a invité les acteurs de la chaîne des finances au respect des recommandations, mesures et directives insérées dans la documentation budgétaire.

5 janvier 2023 par