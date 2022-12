Romuald Wadagni invité aux Émirats arabes unis

Le ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances Romuald Wadagni est invité à prendre part à la quinzième édition de la World Policy Conference (WPC) du 9 au 11 décembre 2022 à Abou Dabi, aux Émirats arabes unis.

Pour la deuxième fois, la ville d’Abou Dabi accueille la World Policy Conference (Conférence sur la politique mondiale ) du 9 au 11 décembre 2022. ¨Le ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances Romuald Wadagni est attendu à cet événement. Il y sera avec d’autres personnalités de l’Arabie Saoudite, de l’Ukraine, du Rwanda, du Kazakhstan, du Sénégal etc.

La mission de la World Policy Conference est de contribuer à promouvoir un monde plus ouvert, plus prospère et plus juste. Fondée en 2008 par Thierry de Montbrial, président de l’Institut français des relations internationales (Ifri), la WPC offre « un espace de réflexion et de dialogue essentiel autour des grands enjeux de la gouvernance mondiale, tout en permettant à ses participants de développer des liens durables ».

Les travaux de la quinzième édition seront axés sur « l’ordre économique international, le Sahel et l’Afrique de l’Ouest, la rivalité sino-américaine, l’avenir de l’Union européenne, le changement climatique et la transition énergétique, la santé publique, la sécurité alimentaire, et bien d’autres sujets ».

Le vendredi 9 décembre, le ministre d’État, Romuald Wadagni va intervenir au cours de la session plénière 5 intitulée : « Le Sahel et l’Afrique de l’Ouest : géopolitique et géoéconomie ». Il sera aux côtés du Général Francis A. Behanzin, président co-fondateur du Réseau mondial des professionnels de sécurité et de défense pour la prévention et la lutte contre le terrorisme ; Serge Ekué, président de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) et Manasseh Nshuti, ministre d’État aux Affaires étrangères du Rwanda.

