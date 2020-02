Romuald Wadagni en visite de travail au siège de la BRVM

En marge du J-CAP 2020, Monsieur Romuald WADAGNI, Ministre de l’Economie et des Finances du Bénin, Président du Conseil des Ministres de l’UEMOA a effectué une visite de travail à la BRVM et au DC/BR, ce Mardi 11 Février 2020.

Il a saisi cette occasion pour visiter la salle de cotation, la salle de marché et a apprécié les infrastructures des deux structures centrales du Marché Financier Régional de l’UEMOA.

Au cours de cette visite, il a eu des échanges avec le Président du Conseil d’Administration, Dr Parfait KOUASSI, le Directeur Général, Dr Edoh Kossi AMENOUNVE et le personnel sur l’état d’avancement de la BRVM et du DC/BR ainsi que les perspectives de développement.

Il a réitéré son engagement à accompagner les actions de développement du Marché Financier Régional, qui est un levier essentiel pour l’accélération et la durabilité de la croissance au sein de l’UEMOA.

