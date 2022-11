Rassuré, le PDG du WESTCO envisage investir à la GDIZ

Le Consul honoraire du Bénin à Moncton au Canada, Cyriaque Kiti a conduit, jeudi 17 novembre 2022, le PDG du groupe WESTCO à la Zone industrielle de Glo-Djigbé-Zè. Rassuré par le projet industrialisation mis en œuvre par le gouvernement béninois à travers le groupe ARISE, Thomas Soucey envisage investir au Bénin.

Le PDG du groupe WESTCO, l’une des plus importantes organisations dans le domaine de la production avicole au Canada était à la GDIZ jeudi 17 novembre 2022. Au cours de la séance d’exploitation, le directeur général de la SIPI-BENIN a exposé les nombreux avantages que procure la zone aux investisseurs. L’un des plus importants, est la disponibilité de matières premières. Les investisseurs n’auront pas à aller chercher les produits ailleurs. La SIPI-BENIN se charge de leur fournir. Mieux qu’une zone, la GDIZ fait savoir Beheton Letondji, est un écosystème car, à côté des usines, des industries de transformation seront installées. Il a évoqué le cas d’une industrie de transformation des coques de cajou.

Thomas Soucey s’est dit très impressionné par le projet d’industrialisation du gouvernement béninois. « Je suis rassuré. J’ai été impressionné. C’est très moderne et au delà de mes attentes », a laissé entendre l’investisseur canadien.

Au terme d’une analyse du marché, il envisage investir dans la zone. Le PDG de WESTCO a aimé la disponibilité des services tels que l’eau, la fibre, l’énergie, et l’accès au port de mer.

La visite selon le consul honoraire du Bénin à Moncton, s’inscrit dans un cadre purement économique. Le PDG du groupe WESTCO fait-il savoir, est un ami personnel. Ce qui renforce sa volonté à investir dans le pays.

F. A. A.

