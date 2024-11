PRMP et C/CCMP du CNHU suspendus de leurs fonctions bientôt

Le Directeur général du Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) a été saisi par l’ARMP pour prononcer des sanctions de suspension de leurs fonctions à l’encontre de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) et du Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (C/CCMP) du CNHU-HKM.

Par décision N° ° 2024-132/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRA/SA en date du 31 Octobre 2024, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) demande la suspension de Monsieur EDAH MAHUGNON CODJO SALUC, Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du Centre National Hospitalier Universitaire-Hubert Koutoukou-Maga et de Monsieur GANDONOU VIDJANNANGNI MATHIVAL AUBALD WADAHI, Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (C/CCMP) du Centre National Hospitalier Universitaire­ Hubert Koutoukou Maga.

L’ARMP a relève un « défaut de proactivité et de manque de professionnalisme de la Personne Responsable des Marchés Publics et du Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics du CNHU-HKM » dans le cadre de la procédure d’appel d’offres relatif à l’acquisition de matériels amagnétiques au profil du l’IRM du CNHU-HKM (PNRCCH et PERFS-8).

Il est reproché à la PRMP de « n’avoir pas pris, en amont, des dispositions idoines pour faire élaborer des critères et spécifications techniques appropriés et sans équivoques, gage de la transparence dans la procédure de passation du marché public en cause » ; « pour faire prendre part, lors de l’évaluation des offres, tous les spécialistes, à l’effet de traiter les offres des soumissionnaires de façon objective conformément aux dispositions prévues au dossier d’appel d’offres relatif à l’acquisition de matériels amagnétiques au profit du l’IRM du CNHU-HKM ».

Le Chef de la cellule de contrôle des marchés publics du CNHU-HKM est responsable des mêmes irrégularités relevées dans la procédure de passation du marché en cause pour n’avoir émis aucune réserve sur les irrégularités, selon le régulateur.

M. M.

L’INTEGRALITE DE LA DECISION DE L’ARMP

13 novembre 2024 par ,