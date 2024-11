Ouverure du nouveau marché de Pahou, un joyau qui fait la fierté des usagers

C’est dans une ambiance festive que les usagers du marché de Pahou, autorités locales, têtes couronnées, et les populations environnantes ont assisté à la cérémonie d’inauguration du nouveau marché moderne ce jeudi 21 novembre 2024. Le ministre de l’industrie et du commerce, Shadiya ASSOUMAN avait à ses côtés pour cette cérémonie de grande portée, sa collègue en charge des affaires sociales et de la microfinance, Véronique TOGNIFODE.

Joie et satisfaction pour les usagers du marché de Pahou. Ils disposent depuis ce jeudi 21 novembre 2024, d’un nouvel espace marchand flambant neuf qui répond à leurs divers besoins. L’infrastructure mise en service couvre une superficie de 1,3 hectare, avec 7.800 m² de surface aménagée, abritant 35 secteurs d’activités bien distincts.

Pour la directrice générale de l’ANAGEM, le nouveau marché de Pahou est une infrastructure de référence qui dispose de 1.648 espaces de vente, comprenant : 1.260 étals primeurs, 47 boutiques, 6 restaurants, 4 boucheries, 196 poissonneries, 3 grands magasins de stockage, 5 magasins modulaires et 127 espaces à ciel ouvert délimités. Il dispose également d’installations modernes telles que des bureaux administratifs, des toilettes, des douches, une infirmerie, un système de sécurité incendie et un parc auto moderne », a expliqué Eunice LOISEL KINIFFO.

La réalisation du joyau selon le ministre de l’industrie et du commerce, a été possible grâce à la vision éclairée du chef de l’Etat Patrice TALON, notamment le vaste programme de construction de nouveaux marchés modernes à travers tout le pays. L’objectif selon Shadiya ASSOUMAN, est d’offrir non seulement un cadre idéal qui facilite les transactions commerciales, mais également, stimuler les économies locales en créant des opportunités d’emploi et en valorisant les productions locales. « Les marchés que nous ouvrons actuellement, ne sont pas simplement un espace commercial, ils constituent le symbole d’une vision. Une vision portée par le gouvernement de Son Excellence, Monsieur le Président Patrice TALON, qui place l’amélioration des conditions de vie de nos concitoyens au cœur de toutes ses actions », a-t-elle laissé entendre. Ces infrastructures modernes à l’en croire, sont le reflet de la détermination du gouvernement à bâtir un Bénin résolument tourné vers l’avenir, où chaque citoyen peut trouver les moyens de réaliser son potentiel.

Après l’étape de Pahou, plusieurs autres marchés ouvriront leurs portes les prochains jours pour le bonheur des usagers.

F. A. A.

22 novembre 2024 par ,