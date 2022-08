Nestor Idohou annule les tarifs des manifestations, inhumations et autres

Le maire de la commune de Sakété, Nestor Idohou a annulé son communiqué relatif aux coûts des prestations liées aux manifestations et inhumations.

Le maire de Sakété Nestor Idohou abroge son communiqué n°115/849/SE/RAAF/ du 04 août 2022 informant la population du coût des prestations relatives aux manifestations et inhumations. Selon le communiqué signé du maire Nestor Idohou, le coût des prestations varie entre 500 FCFA à 100.000 FCFA. Par exemple, les frais d’autorisation de manifestation bruyante ont été fixés à 10.000 FCFA par jour, les frais d’autorisation d’inhumation au cimetière à 10.000 FCFA et aussi des taxes d’abattage d’un bœuf, d’un caprin et d’un porcin. Nestor Idohou n’a pas indiqué les raisons de l’annulation de son communiqué.

16 août 2022