Cotonou au cœur du renforcement des partenariats économiques francophones

La 6e édition de la Mission économique de la Francophonie s’est ouverte, mardi 17 juin 2025, au Dôme du Sofitel Hôtel à Cotonou. C’est en présence de la Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, du ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané chargé du Développement et de la Coordination de l’action gouvernemental ; des entreprises et investisseurs internationaux francophones.

Cotonou abrite du 17 au 19 juin, la 6e mission économique de la Francophonie en Afrique de l’Ouest. Organisée par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), en partenariat avec le gouvernement béninois, cette rencontre constitue une première en Afrique de l’Ouest et marque un tournant stratégique dans l’ambition économique de la Francophonie.

Dans son allocution d’ouverture, la Secrétaire générale de l’OIF, Louise Mushikiwabo, a défendu la place de l’économie au sein de l’Organisation Internationale de la Francophonie. À l’en croire, la Francophonie est née comme une organisation culturelle et linguistique, mais elle a évolué. « Dans le domaine de la coopération, s’inscrit bel et bien la francophonie économique. Nous sommes le facilitateur, nous sommes le catalyseur, nous sommes l’accompagnateur des hommes et femmes de l’espace francophone », affirmé Louise Mushikiwabo.

La Secrétaire générale de la Francophonie est venue à Cotonou avec une délégation composée d’entreprises et d’acteurs économiques de plusieurs régions. L’objectif des missions économiques organisées par l’OIF depuis 2022 est selon, Louise Mushikiwabo, de créer des liens entre les hommes et les femmes d’affaires de l’Afrique francophone.

Avec 93 États et gouvernements membres, répartis sur 5 continents, la Francophonie représente : 17,5 % de la population mondiale, 16,5 % du produit national brut mondial, 20 % du commerce mondial de marchandises et 14 % des réserves mondiales de ressources minières et énergétiques. « Nous voulons faire vivre cet espace francophone. Nous voulons en profiter. (…) À travers ses missions, l’OIF se veut être un accélérateur d’opportunités pour surtout les petites et moyennes entreprises déjà présentes à l’international et un levier pour celles qui souhaitent se lancer à l’international », a-t-elle ajouté.

La 6e mission économique à Cotonou réunit plus de 120 entreprises et institutions économiques en provenance de toutes les régions francophones : Afrique, Amérique, Asie, Caraïbes, Europe, océan Indien et Moyen-Orient et 200 entreprises béninoises ainsi qu’une cinquantaine d’institutions de l’écosystème économique global international. Elle met l’accent sur trois secteurs : l’agro-industrie, les industries Culturelles et Créatives et la Transformation numérique

« La répartition des entreprises participantes est équilibrée. 40 % pour l’agro-industrie, près de 30 % pour le numérique, et près de 30 % les industries culturelles et créatives. Nous avons 40 % d’entreprises tenues par des femmes », informe Louise Mushikiwabo. Il est prévu plus de 130 rendez-vous d’affaires et la signature de plusieurs accords.

Le Bénin, un hôte en pleine transformation

Abdoulaye Bio Tchané, ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’Action gouvernementale a salué une reconnaissance des efforts engagés pour transformer l’environnement économique du pays. Le Bénin, a-t-il rappelé, a enregistré une croissance de 7,5 % en 2024 portée par des fondamentaux très solides caractérisés par une situation macroéconomique saine, un déficit budgétaire relativement maitrisé, une dette publique sous contrôle et maitrisé depuis 2016.

« C’est ce cadre qui inspire désormais la confiance de tous de nos partenaires, des investisseurs et surtout des hommes d’affaires », a affirmé le représentant du chef d’Etat. Pour lui, l’Afrique et le Bénin en particulier apparaît comme un espace de stabilité, de croissance et d’opportunité. Ce forum, souhaite-t-il, doit être un tremplin pour replacer les entreprises francophones au cœur des chaines de valeurs mondiales, et pour construire une croissance inclusive et souveraine.

Après la cérémonie d’ouverture, place a été faite à la conférence principale sur le thème : « La Francophonie à l’heure de la diversification économique ». Modéré par le journaliste Ulysse Gosset, la session a réuni des intervenants de haut niveau, dont Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin, cofondateur de SouthBridge et président de la Fondation Terra Nova, ainsi que Mme Michelle Umurungi, directrice des investissements au Rwanda Development Board (RDB). Ils ont échangé sur les enjeux et les leviers de la transformation économique dans l’espace francophone. Cette 6e mission de la Francophonie permet participants d’avoir des rencontres B2B, ateliers sectoriels, visites de terrain et échanges stratégiques.

Akpédjé Ayosso

18 juin 2025 par ,