Mieux vous connaitre pour mieux vous servir

C’est le slogan de la grande opération lancée par Orabank Bénin, le 10 juin 2020 à son siège. Une opération à travers laquelle, la banque envisage de mettre à jour toutes les données non financières de sa clientèle. Un seul objectif visé : améliorer davantage le service à la clientèle dans un environnement très concurrentiel.

En effet, les données personnelles telles que le numéro de portable, l’e-mail, l’adresse géographique, etc. pour les personnes physiques ou encore le registre de commerce actualisé pour les personnes morales sont des éléments indispensables aujourd’hui à l’activité bancaire et surtout pour satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante et très portée vers les services digitaux.

Au cours de la cérémonie officielle de lancement, tenue en présence de la Loterie Nationale du Bénin (qui homologue/autorise les jeux de hasard au Bénin) et d’un huissier de justice, la Directrice Générale a invité tous les clients anciens et nouveaux, particuliers et entreprises à renseigner un formulaire pour mettre à jour leurs coordonnées.

Pour les particuliers, les pièces d’identité en cours de validité qui seront acceptées dans le cadre de cette opération sont la carte Nationale d’Identité, le Passeport, la carte professionnelle militaire ou paramilitaire. Les personnes morales devront fournir le Registre de Commerce, le numéro Identification Fiscale Unique (IFU). Ces pièces permettront de vérifier les informations fournies et de garantir la sécurité des données financières qui seront communiquées ultérieurement aux clients.

Dans l’optique de susciter l’engouement et l’adhésion de la clientèle dans un contexte de stress lié à la crise sanitaire de la COVI 19, un jeu tombola est prévu avec de nombreux lots à gagner pour redonner le sourire à la clientèle.

A la fin de l’opération, les clients pourront remportés à l’issue d’un tirage au sort, des motos, des équipements WIFI et abonnements Internet, des smartphones Android, des réfrigérateurs et postes téléviseurs écrans plats.

A Orabank, le client et la qualité de service est au cœur des réflexions au quotidien.

19 juin 2020 par