Makhtar DIOP annonce 100 millions $ d’investissement de la SFI au Bénin

Le directeur général de la Société Financière Internationale (IFC), Makhtar DIOP a été reçu jeudi 02 mai 2024 par le chef de l’Etat Patrice TALON. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur divers sujets d’intérêts.

En visite au Bénin, le directeur général la Société Financière Internationale a été reçu par le chef de l’Etat ce jeudi 02 mai. Les discussions entre les deux personnalités ont porté sur les opportunités de coopération et de partenariat entre le Bénin et la SFI dans le but de promouvoir le développement économique et social du Bénin.

Selon une publication du gouvernement, la politique de création des emplois de qualité, le développement économique et la promotion de la prospérité partagée, le renforcement de l’investissement privé, le développement des infrastructures, l’amélioration du climat des affaires en vue de favoriser une croissance tirée par le secteur privé, particulièrement dans les secteurs de l’agroalimentaire, du numérique, du textile, de l’industrie et du tourisme, tout en tirant parti de la position stratégique du Bénin comme point de transit vers l’Afrique de l’Ouest, étaient au menu des échanges.

Makhtar DIOP s’est dit très impressionné par les progrès que le Bénin a réalisés sous la présidence du chef de l’Etat Patrice TALON, la manière dont le rôle du secteur privé est accru. Ce rôle, l’institution qu’il dirige entend le « porter à un niveau tout à fait différent ». « La SFI va atteindre près de 100 millions de dollars d’investissements au Bénin et nous souhaiterions dans les années à venir multiplier ce chiffre par 1.5 à 2, arriver progressivement à 200 millions de dollars d’investissements au Bénin. Les opportunités sont multiples dans le secteur du numérique, agricole, du textile, des PMEs et dans le secteur de l’énergie » a-t-il déclaré.

La Société Financière Internationale est une institution spécialisée du Groupe de la Banque mondiale dédiée au secteur privé. Cette visite au Bénin de Makhtar DIOP, est la première depuis sa nomination au poste du directeur général de l’IFC.

