Macron et Ouattara annoncent la fin du Franc CFA

Bonne nouvelle pour les pays de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA). Le franc CFA (Franc de la communauté financière d’Afrique) sera bientôt remplacé par l’Eco.

En vigueur dans l’espace sous régionale depuis les années 1945, le franc CFA sera bientôt remplacé par la nouvelle monnaie Eco.

L’annonce a été faite ce samedi 21 décembre 2019 par le président français, Emmanuel Macron en présence de son homologue ivoirien lors de sa visite à Abidjan.

« C’est en entendant votre jeunesse que j’ai voulu engager cette réforme », a souligné le président français, Emmanuel Macron. Pour lui, le franc CFA cristallise de nombreuses critiques sur la France, notamment la jeunesse africaine qui reproche à la France une relation post coloniale. D’où la nécessité de rompre « les amarres », a déclaré le président français indiquant qu’il a été à l’origine de cette avancée « historique ».

L’hôte du président français, Alassane Ouattara a souligné qu’il s’agit d’une « décision prise en toute souveraineté ».

Le passage du franc CFA à L’Eco s’accompagne selon les informations, de deux réformes techniques majeures. Le compte d’opération à la Banque de France d’une part est supprimé, et les représentants français siégeant au sein des instances de la Banque centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest (BCEAO) vont être retirés.

Selon les accords monétaires en vigueur jusqu’à la date de l’annonce de la suppression du franc CFA, les Etats de l’UEMOA ont l’obligation de stocker au minimum 50 % de leurs réserves de change à la Banque de France en contrepartie d’une garantie de convertibilité avec l’Euro, rapporte Le Monde. En 2015, ceux-ci avaient transféré 19 milliards d’euros sur ce compte. Ce qui alimentait tous les fantasmes sur les lingots d’or africains gardés dans des coffres à Paris, renseigne l’entourage du président français. En dépit de la disparition du CFA, certains de ses fondamentaux vont demeurer. La nouvelle monnaie Eco conservera une parité fixe avec l’Euro et sa garantie de convertibilité sera toujours assurée par la Banque de France, renseigne le journal.

