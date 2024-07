Le Port d’Anwers international (PAI), concessionnaire du Port autonome de Cotonou (PAC) a entrepris de grands travaux de rénovation dans le cadre de la modernisation voulue par le gouvernement béninois. Le directeur général du PAC, Bart VAN EENO a apporté quelques clarifications sur les travaux en cours de réalisation sur la plateforme portuaire lors de l’émission Grand format de Bip radio dimanche 30 juin 2024.

Présent sur la plateforme portuaire depuis 2018, PAI au cours de son 2e mandat, a entrepris de grands chantiers infrastructurels et de rénovation au PAC. Ces travaux ont trait entre autres, à la réalisation de nouveaux quais, de nouveaux parkings, de nouveaux bâtiments. Les travaux selon les explications du directeur général du port, ont démarré avec « l’isolement de la ville », et de toute interaction. Le but visé est de faciliter le contrôle. Ainsi, l’accès au PAC n’est plus permis à tout venant comme ce fut le cas auparavant. A la date d’aujourd’hui, le PAC selon Bart VAN EENO, est identifié comme « une plateforme industrielle », et il s’agit d’après lui, de sortir tous ceux qui n’y ont plus leur place.

Les travaux réalisés au cours du second mandat du PAI concernent également la clôture du port, « la plus belle au monde » selon le DG du PAC, et totalement peint avec des fresques.

Pour ce qui concerne les travaux à l’intérieur du port, le directeur général a évoqué la construction d’un nouveau terminal (Terminal 5) qui suivant ses explications, s’étend sur une superficie de 20 ha sur la mer. « C’est la nouvelle frontière du port vers le côté Est avec une protection à construire de grands roches », a confié le technicien belge. « Sur ce terminal, on va déplacer toutes les activités liées au vraquier, les bateaux de riz, d’engrais, et toute sorte de marchandises », a expliqué le DG du port soulignant qu’il est construit pour spécialiser la manutention de certains produits.

Le bassin du port de Cotonou n’étant pas assez long pour accueillir de grands bateaux, des travaux d’extension ont été engagés sur une distance de 150m vers le côté ouest. L’objectif selon les explications du DG, est d’accueillir de grands bateaux (dimension 350m). Le chantier est en cours, et sera livré fin 2024, mais le Terminal 5 quant à lui, sera achevé en 2025, a informé le directeur. Pour lui, « tout le quai nord qui s’étend sur 1200m de plus sera rénové ». « Les anciens quais de 1960 et de 1980 seront refaits de façon progressive. On ne peut pas tout refaire en même temps au risque d’arrêter les activités dans le port. De façon progressive, d’ici fin 2026, tout le quai nord sera refait à 16m de profondeur. Les quais de 10m, 12m et en partie 15m seront refaits. L’opérateur Bénin Terminal va garder son quai de 15m, mais tout le quai Nord sera refait à 16m et le Terminal 5 aussi à 16m », a expliqué le DG du PAC. Il a par ailleurs précisé que le port de Cotonou une fois rénové sera « un baromètre » pour la sous-région, et unique à tout point de vue.

Bart VAN EENO a animé l’émission avec Kristof VAN BRANDEN, son directeur commercial. Ils ont abordé au cours de l’entretien, l’impact de la crise entre le Bénin et le Niger sur les activités au Port de Cotonou.

F. A. A.

2 juillet 2024 par ,