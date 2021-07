Les travaux de modernisation du Port de Cotonou démarrent

La rénovation et l’extension du Port Autonome de Cotonou (PAC) se précisent. L’autorité portuaire en charge de l’exploitation et de la gestion de la plateforme a signé le contrat de construction du terminal 5, jeudi 15 juillet 2021, avec China Harbour Engineering Co (CHEC).

Le contrat de construction du Terminal 5 a été signé, jeudi 15 juillet 2021. Les travaux sont confiés au Groupe chinois CHEC LTD (China Harbour Engineering Company) et leur supervision sera assurée par INROS LACKNER, un bureau d’études et d’ingénierie-conseil allemand de renommée internationale.

Les travaux s’inscrivent dans le cadre du nouveau plan directeur élaboré en vue de la modernisation du port de Cotonou.

Ça y est ! La signature du contrat de construction du Terminal 5 est désormais effective hier jeudi 15 juillet 2021 dans les locaux de notre Direction Générale en la présence du représentant de #CHEC_LTD... — PORT DE COTONOU OFFICIEL (@Port_De_Cotonou) July 16, 2021

Les travaux permettront de créer 22 ha de nouveau terrain dans la mer, à l’est de la traverse actuelle ; construire deux nouveaux postes à quai de 550 m au total ; protéger le port de la mer, élargir la digue sud de 350 m et faire un dragage d’une profondeur de 15 m au niveau du nouveau terminal 5, selon le directeur commercial et du marketing du Port autonome de Cotonou, Van den Branden.

L’infrastructure permettra au PAC d’accroître sa capacité pour atteindre 526 000 à 800 000 conteneurs équivalents 20 pieds (EVP) d’ici 2025.

M. M.

21 juillet 2021 par