Les sages et cadres de Porto-Novo découvrent la GDIZ

Le collectif des sages et cadres de la ville de Porto-Novo a effectué une visite à la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), le 30 octobre 2024. La délégation conduite par le patriarche Karim da SILVA, est allée s’enquérir de la transformation industrielle en cours au sein de la zone.

Au-delà des informations reçues via divers canaux, et relatives à la transformation de matières premières à la Zone industrielle de Glo-Djigbé, le collectif des sages et cadres de la ville de Porto-Novo est allé constater de visu tout ce qui s’y passe. Ils ont effectué une visite guidée au sein de la zone économique spéciale le 30 octobre 2024.

La délégation conduite par le patriarche Karim da Silva a été accueillie par les responsables de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), structure en charge de l’aménagement et de la promotion de la GDIZ. Avec eux, ils ont pu découvrir et explorer les différentes installations et infrastructures implantées au sein de la zone. Les échanges ont également tourné autour des initiatives qui façonnent le développement économique et industriel du pays.

« Nous sommes fiers de pouvoir partager notre vision et nos réalisations, et renouvelons notre engagement à faire de la GDIZ un levier essentiel pour la transformation et la valorisation des richesses du Bénin », c’est ce qu’a déclaré ces sages et cadres de la ville capitale sidérés par la taille et l’immensité des installations.

Située à environ 45 Km de Cotonou, la GDIZ, fruit de la Joint-venture entre le gouvernement du Bénin et le Groupe ARISE, couvre une superficie de 1640ha. C’est une zone qui a connu un succès fulgurant après une première phase d’exploitation de 400 ha avec 36 investisseurs, et 12 unités de transformation déjà opérationnelles qui emploient déjà plus de 14 000 jeunes béninois.

F. A. A.

4 décembre 2024 par ,