Les produits locaux de 34 MPME reçoivent l’Autorisation de Mise en Marché

Une cérémonie officielle de remise de Certificats d’Autorisation de Mise sur le Marché aux entreprises a marqué, jeudi 1er décembre 2022, la fin de la 1ère édition de l’accompagnement de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) en partenariat avec l’ Agence Béninoise de Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA) et l’Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et de Contrôle Qualité (ANM) aux Micro Petites et Moyennes Entreprises (MPME).

Trente (34) entreprises béninoises du secteur de l’agroalimentaire ont reçu le Certificat de Mise en Marché de leurs produits, jeudi 1er décembre 2022, dans le cadre d’un processus d’accompagnement à l’Autorisation de Mise sur le Marché lancé le 30 septembre 2021. Le processus a connu un aboutissement heureux grâce à l’accompagnement de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) en partenariat avec l’ Agence Béninoise de Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA) et l’Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et de Contrôle Qualité (ANM). La cérémonie s’est tenue à la salle de conférence de la CCI Bénin en présence des partenaires de l’institution consulaire tels que l’Union Européenne (UE), ProPME-ProCIVA/GIZ-EUROCHAM- ADPME-ADSC-CNA-CMA et les surfaces de distribution EREVAN- BSS- Franc Prix- Mont Sinaï.

Cette cérémonie solennelle vise à « célébrer le mérite des chefs d’entreprise qui ont décidé de s’engager dans la démarche qualité et au respect des exigences de Mise sur le Marché » et s’inscrit dans le cadre de la « stratégie de l’institution consulaire de valoriser le savoir-faire national et le rayonnement des entreprises au niveau national, régional et international », a fait savoir Casimir Migan, 1er Vice- président de la CCI Bénin.

Pour le directeur général de l’Agence Béninoise de Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA), l’accompagnement de la CCI Bénin aux MPME a permis une prise de conscience des entreprises sur le respect des exigences règlementaires de mise sur le marché des produits alimentaires. « Vous avez mis en place un projet noble et nous acteurs de l’infrastructure qualité nous sommes toujours là à vous accompagner à atteindre vos objectifs », a indiqué Épiphane Hossou, directeur général de l’Agence Béninoise de Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA).

Le 1er Vice président de la CCI Bénin et le Dg ABSSA ont félicité les 34 promoteurs qui ont réussi l’ensemble des processus de conformité aux dispositions réglementaires de mise sur le marché.

Il reste cependant du chemin à parcourir. « Les inspections réalisées sur le terrain nous ont donné différents résultats (...) Au total 62 entreprises ont été visitées, 48 ont obtenu des résultats d’inspection favorable avec remarques et 34 entreprises ont pu passer le cap. (...) Ça veut dire que vous devriez continuer à vous améliorer au sein de vos unités respectives », a indiqué le Dg ABSSA à l’endroit des 34 promoteurs d’entreprises. Il a ajouté que l’ABSSA fera un suivi périodique.

« Nous vous promettons que nous allons travailler dur pour donner satisfaction à toute l’équipe », se sont engagées les entreprises qui ont été accompagnées par la voix de leur représentante, Suzanne Amoussou.

Les 34 MPME de l’agroalimentaire qui ont obtenu le Certificat d’Autorisation de Mise sur le Marché de leurs produits locaux sont : Ets YAPI ; Ets PIVENA ; Ets KOCALI FOOD ; SOCIA BENIN ; Ets ZECM NICE ; Ets DARI ET FILS DAKOUOSSA ; Ets AZ NAGNON ET FILS ; Ets SYLVA TOMATE ; Ets SUZANE SANTE ; GROUPE NARE ; Ets KAP SERVICES ; Ets FENOU SETVICES ET INNOVATION ; Ets ACTION POUR PROGRES DE L’HOMME ; Sté AMDA SARL ; Sté ESOP KANDI SARL ; Sté AHIMEL SARL ; Ets AFRICAROMA ; Sté BIOTTERA ; 2KE SARL ; KRS ESSOR COLLINES INTERNATIONAL ; Ets GK5+ ; Ets OSMA ET FILS ; Ets WIN LIFE ; Ets VERGERS D’AFRIQUE ; Sté GENCARMELY ; Ets LA MANNE BENIN ; Ets MIEL ET DIVERS ; Ets AURE FACTORY ; ANGEL’S FLOOR ; Ets DYRA ; Ets FERME LAGASSE ; Ets RUCHER D’AFRIQUE ; Ets FAKO.

Visibilité offerte aux MPME bénéficiaires

En plus de l’accompagnement à l’obtention du Certificat AMM, la CCI Bénin permet aux 34 MPME de positionner gratuitement leurs produits sur le site de vente en ligne beninmarketplace et sur tous les autres canaux de communication de l’institution consulaire, a promis le 1er Vice-président de la CCI Bénin Casimir Migan. « De plus, les promoteurs des produits ayant obtenu l’Autorisation de Mise sur le marché seront régulièrement informés sur les opportunités d’affaires et les nombreuses possibilités de mise à l’échelle par l’intégration dans les différents dispositifs opérationnels des programmes de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin », a ajouté Casimir Migan.

En ce qui concerne les doléances liées à l’accompagnement pour la mise en place des unités de production, le secrétaire général de la CCI Bénin, Raymond Adjakpa Abilé a fait savoir que l’institution consulaire entend mettre en place des moulins communautaires. L’idéal serait de travailler en synergie, a conseillé le SG aux entrepreneurs.

Il faut préciser que la cérémonie de remise des AMM a pris fin par des échanges entre les promoteurs des 34 MPME et les représentants de grandes surfaces de distribution.

Marc MENSAH

2 décembre 2022 par ,