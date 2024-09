Les prix de la production industrielle en hausse de 0,8% en 2024

Au Bénin, l’Institut national de la statistique et de la démographie (INStaD) a publié l’Indice de prix de production de l’industrie (IPPI) au 2e trimestre de l’année 2024. Selon le document de l’INStaD, les prix de la production industrielle dans le pays ont connu une augmentation de 0,8% par rapport à l’an dernier.

L’Institut national de la statistique et de la démographie, avec l’appui technique d’AFRISTAT, sur financement de la Commission de l’UEMOA, a réalisé les Indices des prix de production de l’industrie pour la période de référence 2015 à 2023, et des Indices de prix de production de l’industrie (IPPI) des années de référence, chainés à l’année de base 2015. Ces indices selon l’INStaD, sont calculés sur la période allant du premier trimestre 2015 au deuxième trimestre 2024, et sont présentés par types d’industrie, par divisions regroupées et par divisions.

Selon la note d’information de l’institut en charge de la production de données statistiques au Bénin, au deuxième trimestre 2024, les prix de la production industrielle ont augmenté de 0,8% par rapport à un an plus tôt. « Cette variation est en lien avec le renchérissement de la production dans les industries manufacturières (+1,0%), notamment avec les tensions observées sur les prix à la production dans les industries agroalimentaires (+1,4%) et des matériaux minéraux (ciment) (+1,8%) », lit-on dans la note de l’INStaD qui renseigne par ailleurs que par rapport au premier trimestre 2023, les prix à la production ont été en baisse (-2,2%) dans les industries métalliques.

F. A. A.

15 septembre 2024 par ,