Les prévisions de la croissance économique revues à la baisse

En raison des effets néfastes de la crise à la Covid-19 sur l’économie du Bénin, le gouvernement a revu à la baisse ses prévisions de la croissance économique en la ramenant à 3,5%, contre 7,6% initialement retenu pour l’année 2020. C’est ce qu’a déclaré le ministre d’Etat chargé du Plan et du développement Abdoulaye Bio Tchané ce jeudi 11 juin lors d’une conférence de presse.

Selon Abdoulaye Bio Tchané, « les mesures de restrictions mises en place ont affecté l’activité économique dans les différents secteurs du développement du pays, notamment les transports aériens et portuaires, les entreprises agricoles et industrielles ».

Le gouvernement béninois a mis en place un plan de soutien et de riposte au secteur productif. Ce plan qui a une portée fortement sociale comporte des mesures en faveur des entreprises formelles, des artisans et petits métiers de services de l’informel. Ces mesures sont évaluées à environ 74,12 milliards FCFA.

Le Bénin compte à ce jour, 388 cas confirmés avec 166 personnes sous traitement, 217 guéries et 06 décès liés au Covid-19.

13 juin 2020