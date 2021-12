Les perspectives de croissance économique demeurent favorables dans l’Uemoa

Les ministres de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) se sont félicités de la consolidation de la reprise de l’activité économique au troisième trimestre 2021. C’était lors de la quatrième session ordinaire tenue, le 17 décembre 2021, par visioconférence à partir des locaux de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

La session s’est déroulée sous la présidence du ministre de l’Economie et des Finances de la République Togolaise, M. Sani Yaya, son Président en exercice.

Au titre de la BCEAO, les ministres ont examiné l’évolution récente des économies de l’Union. Ils se sont félicités de la consolidation de la reprise de l’activité économique au troisième trimestre 2021. Le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) réel est ressorti à 6,7%, en glissement annuel, après 7,7% le trimestre précédent, et une réalisation de 1,4% un an plus tôt.

Selon le communiqué de presse de la session ordinaire du Conseil des ministres, « cette bonne évolution a été soutenue par un raffermissement progressif de la demande intérieure ».

Les Ministres ont relevé une accélération des prix dans la zone. Le taux d’inflation est ressorti à 3,8% au troisième trimestre 2021, après 3,3% un trimestre plus tôt.

La même source informe que « cette hausse des prix est imputable essentiellement au renchérissement des produits alimentaires, du fait de la baisse de la production céréalière dans certains pays, des difficultés d’approvisionnement induites par les crises sanitaire et sécuritaire dans d’autres pays, ainsi qu’à la hausse de l’inflation importée ». L’inflation devrait revenir « en dessous de 3,0%, dans le courant de l’année 2022, à la faveur de l’atténuation progressive des tensions sur les prix des produits importés ».

Le Conseil des Ministres a également souligné « le creusement du déficit public global, base engagements, dons compris, qui est ressorti à 4.492,8 milliards à fin septembre 2021 contre 4.388,4 milliards un an plus tôt ».

Selon le Conseil, « cette situation reflète l’accélération des investissements publics dans le cadre des plans de relance mis en œuvre par les Etats membres ».

Les perspectives de croissance économique de l’Union demeurent aussi favorables. « La croissance devrait s’établir à 6,4% en 2022 après 6,1% en 2021. Cette performance résulte de la poursuite de la mise en œuvre des plans de relance des Etats membres ainsi que du retour à la normale de l’activité dans les sous-secteurs du transport, du tourisme et des loisirs, à la faveur de l’atténuation de la crise sanitaire due à la Covid-19 », précise le Conseil.

Le Conseil des Ministres a approuvé le renouvellement du mandat du représentant du Bénin, Yaovi Clément Aziagnikouda, au sein du Comité de Politique Monétaire de la BCEAO, pour un second mandat de cinq (05) ans, à compter du 1er janvier 2022. Les ministres ont émis un avis favorable sur les propositions soumises par la BCEAO en vue du renforcement de l’efficacité du Dispositif de soutien au financement des PME/PMI de l’UEMOA lancé en 2018. A cet égard, les différentes parties prenantes au Dispositif ont été encouragées à s’impliquer davantage en vue de sa pleine opérationnalisation.

Lors de la session, le Conseil a approuvé les perspectives financières actualisées 2022-2026 de la BOAD.

28 décembre 2021 par