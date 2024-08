Les opportunités du Salon commercial d’Indonésie présentées aux chefs d’entreprises béninois

La 39e édition du Salon commercial d’Indonésie (Trade Expo Indonesia) aura lieu du 9 au 12 octobre 2024, à Jakarta. En prélude à ce grand salon inter-entreprises multiproduits en Indonésie, une délégation du Centre indonésien de promotion du commerce (Indonesian Trade Promotion Center- ITPC Lagos) a présenté, vendredi 9 août, les opportunités de la Trade Expo Indonesia 2024 aux hommes et femmes d’affaires béninois, lors d’une séance organisée par le Consulat honoraire de la République d’Indonésie au Bénin à l’hôtel Azalai de Cotonou.

Pour permettre aux entreprises de profiter pleinement des opportunités de la 39e édition du Salon commercial d’Indonésie à Jakarta, une journée d’informations et d’inscription a été organisée à l’endroit des opérateurs économiques béninois. Dans son discours d’ouverture, le Consul honoraire de la République d’Indonésie au Bénin a mis l’accent sur le potentiel économique de l’Indonésie. Selon Mme Ouabi Modukpe Roumane Toukourou, grâce à l’engagement de son peuple et à l’exploitation de ses richesses culturelles, de ses ressources minières, l’Indonésie se classe aujourd’hui parmi les pays à fort taux de croissance ce qui fait de lui membre des pays du G20. L’Indonésie, informe-t-elle, excelle dans la production des produits de qualité, l’agroalimentaire, le cosmétique, le textile, l’artisanat, les produits pharmaceutiques, les vaccins etc.

Des opportunités de créer des liens solides avec le meilleur de l’Indonésie

La 39e édition du Salon commercial d’Indonésie (Trade Expo Indonesia) se tiendra à Jakarta du 9 au 12 octobre 2024 sous le thème « Etablir des liens solides avec le meilleur de l’Indonésie ». C’est l’exposition Business to Business (B2B) la plus grande et la plus fiable d’Indonésie, organisée par la Direction générale du développement national des exportations du ministère du Commerce de la République d’Indonésie.

Selon le directeur du Centre indonésien de promotion du commerce (Indonesian Trade Promotion Center- ITPC Lagos), la Trade Expo Indonesia (TEI) est reconnue depuis des années comme la meilleure destination d’approvisionnement en produits pour les acheteurs internationaux souhaitant trouver les meilleurs produits et services d’exportation avec la qualité, les prix et les variétés les plus compétitifs. « TEI 2024 proposera certainement les derniers produits innovants pour le marché mondial », a indiqué Dr Immanuel Lingga. En 2023, le salon a été suivi par plus de 33 000 acheteurs et visiteurs de 114 pays, avec une transaction totale de 25,3 milliards de dollars américains.

La 39e édition du salon Trade Expo Indonesia se concentrera sur 3 zones de produits catégorisés tels que les produits alimentaires, boissons et agriculture (comprenant 11 catégories de produits), les produits manufacturés (comprenant 11 catégories de produits), ainsi que l’habitat, la mode et les services (comprenant 19 catégories de produits). A en croire le directeur de ITPC Lagos, « les acheteurs et les visiteurs ont la possibilité de rejoindre et de bénéficier de programmes de soutien complets parallèles à l’exposition, tels que le jumelage d’entreprises B2B, le séminaire international, le conseil aux entreprises et bien d’autres ».

A ce Salon commercial d’Indonésie, les hommes et femmes d’affaires béninois vont rencontrer des chefs d’entreprises issus de divers pays ainsi que des représentants gouvernementaux de haut niveau. Ils pourront aussi profiter et explorer l’Indonésie en découvrant sa culture, son hospitalité et sa gastronomie. Des informations sur les facilités offertes, l’obtention du Visa, l’accueil à l’Indonésie ont été également fournies aux opérateurs économiques béninois. La séance d’informations a été aussi l’occasion pour des exposants à la TEI 2024 à savoir Avirtech et Polytron de présenter leurs différents services.

A propos de ITPC

Le Centre indonésien de promotion du commerce (ITPC) est une organisation gouvernementale à but non lucratif placée sous la tutelle de la Direction Générale du Développement National des Exportations (DGNED). Faisant partie d’un réseau mondial de commerce extérieur, supervisé par le ministère du Commerce d’Indonésie, le centre a pour objectif d’améliorer l’exportation des produits indonésiens dans le monde entier. ITPC assiste et participe aux promotions et aux expositions commerciales ; organise des réunions d’affaires, des négociations et des transactions ; prépare et réalise des rapports, des études de marché, des profils de pays d’importation et d’exportation. ITPC a des centres dans plusieurs pays.

