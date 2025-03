Les maires du Bénin admirent les progrès de la GDIZ

Les maires des communes du Bénin ont visité la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), ce jeudi 13 mars 2025. C’est à l’initiative de l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB).

L’ampleur des transformations en cours, la diversité des usines installées et les multiples opportunités créées… Les maires des communes du Bénin sont « émerveillés » à l’issue de leur visite guidée à la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). Ce qui n’était que de la broussaille en février 2021 s’est métamorphosé ce jeudi 13 mars 2025, selon Angelo Ahouandjinou le maire d’Abomey-Calavi.

Luc Atrokpo, maire de Cotonou et président de l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB), n’a pas caché sa fierté après la visite. « Nous avons assisté à une fierté nationale. Il y a 10 ans, on ne pouvait pas rêver d’un tel niveau d’industrialisation. La transformation des produits est un signe de notre indépendance économique », a-t-il déclaré, saluant la vision du Président Patrice Talon et l’impact de ce projet pour le Bénin. Le maire a également invité ses collègues à faire découvrir cette zone à leurs populations, soulignant que « voir une fois vaut mieux que d’entendre mille fois ».

Zinatou Saka Osseni Alazi, maire de Kandi, a également exprimé sa satisfaction, soulignant l’importance de cette zone pour les jeunes de sa commune : « Plusieurs jeunes de Kandi bénéficient déjà de l’usine. C’est un progrès réel pour notre population, surtout pour les jeunes qui, grâce à cette industrialisation, se prennent en charge ».

Une révolution industrielle en marche

Bio Sarako Tamou, maire de Banikoara, a insisté sur l’importance de l’industrialisation pour la transformation des produits agricoles locaux. Il a cité l’exemple du coton transformé sur place en tissu et en fil, mais aussi le soja et le cajou, montrant que cette zone offre de nouvelles perspectives pour les producteurs béninois. Selon lui, la transformation locale permet non seulement d’ajouter de la valeur aux produits, mais aussi de créer des emplois durables. « Aucun pays ne peut se développer sans industrialisation », a conclu le maire de Banikoara, appelant les producteurs à jouer leur partition en mettant à disposition des unités leurs produits.

Blaise Békakoua, maire de Toucountouna, a décrit la GDIZ comme une véritable révolution industrielle pour le Bénin. « Le Bénin est en chantier, le Bénin est en mouvement. Ce que nous avons vu ici est un signe évident de notre avancée industrielle », a-t-il affirmé. Il a aussi appelé ses collègues à relayer cette information auprès de leurs populations pour qu’elles comprennent mieux les bienfaits de cette zone.

La visite guidée a été conduite par Létondji Béhéton, le Directeur général de la SIPI-Bénin, la société en charge du développement, de l’exploitation et de la gestion de la Zone. Elle a été précédée de la présentation du projet et de la maquette de la zone. Le projet, selon le DG de la SIPI-Bénin, vise à transformer sur place toutes les matières premières et substituer tous les produits d’exportation.

Les maires sont repartis avec l’intention de sensibiliser davantage leurs concitoyens sur l’importance de l’industrialisation et de la transformation locale des ressources.

