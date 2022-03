Les Start-up et leurs structures d’accompagnement gagnantes du concours « Tremplin Start-up UEMOA », organisé par la Commission de l’Union Économique Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) en partenariat avec la Chambre Consulaire Régionale de l’UEMOA (CCR UEMOA) et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin), ont reçu leurs prix et primes d’encouragement, mardi 22 mars 2022, au siège de la CCI Bénin à Cotonou. La cérémonie s’est déroulée en présence d’éminentes personnalités représentant la CCR UEMOA, la CCI Bénin, les Membres des Organes et Institutions spécialisées de l’UEMOA, les Présidents des Organisations patronales, du représentant du ministre de l’industrie et du commerce du Bénin et les opérateurs économiques.

« Pertinence, adéquation et innovation », des solutions proposées et qui permettent la redynamisation du secteur de l’agro-industrie. Ce sont-là quelques critères qui ont valu à trois (03) Startups béninoises d’être primées à la cérémonie de remise de prix aux lauréats de la deuxième édition de l’initiative « Tremplin Start-up UEMOA », mardi 22 mars 2022, à la CCI Bénin. Il s’agit de la Startup « Aliments Bénin/ Digital Farmer » de Houngbédji Nouessewa Novalie, qui est spécialisée dans la distribution, le Conseil et les offres de service numérique dans le domaine agricole ; de « Premium Hortus », une plateforme technologique africaine pour l’Agroécologie promue par Goudjanou Sènakpon Eligna pour permettre l’accès des producteurs aux intrants biologiques et une bonne gestion des ressources naturelles à travers un circuit court digitalisé garantissant non seulement la compétitivité mais aussi un juste prix des aliments. Les promoteurs de ces deux Start-up lauréates, respectivement à la 3e et à la 2e place, du concours « Tremplin Start-up UEMOA », sont repartis avec un prix d’encouragement de cinq millions (5.000.000) FCFA chacun.

Le 1er prix, également d’un montant de cinq millions (5.000.000) FCFA a été décerné à la Start-up « Fenou Industries » de la cheffe d’entreprise Tossou Bidossessi Sonita par sa plateforme www.agripack.store, qui permet aux acteurs du secteur agroalimentaire de trouver l’emballage adéquat à leurs produits. « Cette distinction reçue permettra de pouvoir investir pour avoir beaucoup plus d’impact », s’est réjouie Houngbédji Nouéssèwa Novalie, promoteur de la start-up « Aliments Bénin/ Digital Farmer » lauréate du 3e prix du concours « Tremplin Start-up UEMOA ».

Les structures d’accompagnement des trois Start-up lauréates ont reçu chacune une prime d’encouragement d’un million (1.000.000) FCFA.

Au total, dix-huit millions (18.000.000) FCFA de prix et primes d’encouragement ont été remis aux Béninois (Start-up et leurs structures d’accompagnement) sur un total de 214 millions répartis équitablement entre les huit pays de l’UEMOA.

« L’initiative Tremplin Start-up UEMOA qui a pour objectif de soutenir la promotion d’un entrepreneuriat moderne et innovant est à saluer et à encourager d’autant plus qu’elle ambitionne de favoriser l’émergence de champions nationaux dans le secteur privé communautaire », a déclaré Christiane Tossou, vice-présidente de la CCI Bénin en charge des régions. Pour la vice-présidente, la thématique de cette deuxième édition, qui a regroupé de jeunes entrepreneurs talentueux de la communauté d’affaires de l’espace UEMOA est "l’économie numérique dans l’agro-industrie" a permis de retenir des candidats qui ont fait preuve d’ingéniosité en arrimant leurs projets d’entreprises à l’identification des solutions innovantes et pratiques en vue de redynamiser le secteur de l’agro-industrie.

Pour le représentant du Président de la CCR UEMOA, Léonard Dossou, les candidats retenus font la fierté du secteur privé de l’UEMOA. « Vous êtes la preuve que notre secteur est capable d’innovation. (…) Je vous exhorte à entretenir vivace ce flambeau de l’excellence ».

Pour le Représentant résident de l’UEMOA au Bénin, Yaovi Batchassi, l’initiative Tremplin Start-up UEMOA s’inscrit dans la droite ligne avec l’Initiative Régionale pour l’Amélioration du Climat des Affaires (IRCA) qui vise à encourager l’innovation en entreprise à travers l’accompagnement de Start-up innovantes et cela en vue de la diversification et de la densification du tissu économique de l’Union. « Pour faire écho de la résilience et de l’adaptation dont nos économies ont fait preuve au plus fort de la crise pandémique du coronavirus, nous avons fait le choix pour cette édition de primer les Start-up évoluant dans les solutions de l’économie numérique au service de l’agro-industrie », a expliqué Yaovi Batchassi.

Le représentant résident de l’UEMOA au Bénin a traduit sa gratitude aux partenaires qui soutiennent les efforts de la Commission de l’UEMOA dans le domaine de l’amélioration du climat des affaires en général et dans la promotion des entreprises en particulier.

Selon le directeur adjoint de cabinet du Ministère de l’industrie et du commerce, Ebo Sacramento, les objectifs de l’initiative « Tremplin start-up de l’UEMOA » sont parfaitement en phase avec les ambitions des gouvernements respectifs de l’espace UEMOA et des entreprises. C’est dans cette perspective qu’il souhaite que cette source d’émulation pour les entreprises et les jeunes porteurs de projets se perpétue. « Le thème ‘’l’économie numérique au service de l’agroalimentaire est plus que d’actualité. (…) Les économies ont certes été entraînées par la crise sanitaire mais notre secteur privé communautaire a su s’adapter grâce aux usages numériques », a indiqué le représentant du ministre béninois de l’industrie et du commerce.

A propos de Tremplin Start-up UEMOA

Tremplin Start-up UEMOA est une initiative destinée à mettre en place une activité pérenne en matière d’appui à la promotion d’un nouveau type d’entrepreneuriat. Elle vise à encourager l’innovation en entreprise, à travers un accompagnement de start-ups innovantes en vue de la diversification et de la densification du tissu économique de l’espace communautaire. La vision est de soutenir la promotion d’un entrepreneuriat moderne et innovant, ainsi que l’émergence de "Champions nationaux et régionaux" dans le secteur privé communautaire.

Tremplin Start-up UEMOA a pour objectifs d’insuffler une dynamique de compétition sous-régionale pour la promotion de l’entreprise ; stimuler les structures de promotion de l’entreprise pour l’accompagnement des start-ups dans les secteurs innovants, stratégique et à fort potentiel de développement ; et promouvoir dans les États membres des start-ups innovantes et compétitives.

Le processus de sélection des lauréats se fait à deux niveaux (national et régional). Au niveau national, chaque Chambre consulaire organise l’appel à candidature ; la réception des candidatures ; la sélection par un jury national et la transmission des meilleurs dossiers au niveau régional.

Au niveau régional, les dossiers reçus des Etats membres font l’objet d’une analyse complémentaire et d’entretiens régionaux par un jury régional, avant le vote désignation des lauréats d’excellence.

Marc MENSAH

23 mars 2022 par