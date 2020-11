Les frontières bénino-nigérianes bientôt ouvertes

La frontière entre le Bénin et le Nigéria sera rouverte dans les prochaisn jours, selon le site nigérian d’information ‘’Nairametrics’’. L’information est rendue publique, mercredi 25 Novembre 2020 à Abuja, lors d’échanges médiatiques entre les correspondants de la State House et le ministre des Finances, du Budget et de la Planification nationale du Nigéria Zainab Ahmed. Selon le ministre, la réouverture est l’une des recommandations du rapport Punch. Les conclusions du rapport ne sont pas encore transmises au président de la République Fédéral du Nigéria. La date de réouverture sera donc décidée par le Président Muhammadu Buhari.

Les frontières bénino-nigérianes ont été fermées le 20 août 2019 suite à une décision du gouvernement fédéral. L’objectif de cette mesure qui va à l’encontre du principe de la libre circulation était de limiter la contrebande et la réexportation de certains produits en l’occurrence le riz. Mais la fermeture des frontières a eu des impacts sur l’économie des deux pays.

