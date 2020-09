Les expropriés dédommagés ce mardi 1er septembre

Les personnes touchées par le projet d’infrastructures hôtelières et touristiques de Ouidah sont indemnisées. Elles ont reçu, ce mardi 1er septembre 2020 à l’hôtel de ville, leurs chèques au titre du dédommagement pour l’expropriation de leurs domaines.

Les locaux de la mairie de Ouidah ont servi de cadre, mardi 1er septembre 2020, à la cérémonie de remise de chèques aux expropriés du site de construction du complexe hôtelier ‘’La Marina’’ à Ouidah.

Plusieurs responsables associés à la réalisation du projet étaient en face des personnes expropriées.

A l’ouverture de la cérémonie, le maire de Ouidah Christian Houétchénou a remercié le Président Patrice Talon et son Gouvernement de ce projet qui fera de « Ouidah, un pôle touristique attractif dans la sous-région ». C’est une étape importante qui est franchie dans la concrétisation du projet d’infrastructures hôtelières et touristiques de la ville de Ouidah, selon José Pliya, directeur général de l’Agence nationale de la promotion des patrimoines et du développement touristique (Anpt). « L’étape qui nous réunit ce jour est une étape décisive et déterminante dans le processus d’expropriation, puisqu’elle parachève le processus à son étape administrative.

Elle devra permettre d’entamer le processus à son étape judiciaire », a précisé Victorien Kougblénou, Président de la Commission d’expropriation et d’indemnisation. Le Directeur de l’Agence nationale du domaine et du foncier (Andf) représentant le Ministre de l’Economie et des Finances a fait savoir aux personnes indemnisées que les chèques qu’elles ont reçus sont certifiés et pourront être immédiatement perçus dans les institutions financières.

« Il faut forcément que certaines personnes subissent cette situation pour la cause nationale. Nous en sommes conscients et nous remercions le Gouvernement et toute l’équipe qui ont travaillé pour qu’on en arrive à cette étape du processus », a confié Crépin Mensah au nom des expropriés.

Nouveau visage pour la ville historique

Le projet du Complexe hôtelier de La Marina près de la Porte du non-retour prend en compte entre autres la construction d’une zone hôtelière, une esplanade touristique dotée de bars et sites de divertissements, un théâtre de verdure, un parking.

Pour José Pliya, directeur général de l’Agence nationale de la promotion des patrimoines et du développement touristique, le complexe de la Marina, le bateau négrier, les jardins, et autres seront un poumon économique pour la ville de Ouidah.

M. M.

