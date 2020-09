Les exportations du Bénin vers la CEDEAO en hausse de 13,7%

Selon le bulletin trimestriel des statistiques du commerce extérieur de l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse économique (INSAE), les exportations du Bénin vers les pays de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont connu une hausse de 13,7% au premier trimestre de l’année 2020 par rapport au trimestre précédent.

Ces exportations selon les informations publiées sur le site ‘’Niamey ET LES 2 JOURS’’, sont estimées à 13,9 milliards de FCFA (175 843,6 tonnes) au premier trimestre 2020 contre 12,2 milliards FCFA (107 858,7 tonnes) au dernier trimestre de 2019.

Parmi les pays de la CEDEAO, le Niger au cours de la même période, est resté le premier client du Bénin. C’est un pays qui achète au Bénin du ciment hydraulique (y compris les ciments non pulvérisés dits clinkers), des graines de coton, et de la farine de blé ou de méteil, etc.

Le Niger selon ‘’Niamey ET LES 2 JOURS’’, représente 28,8% des ventes des produits béninois à l’extérieur. Il est suivi du Burkina Faso (23,9%), du Mali (14,5%), du Togo (12%) et du Nigéria (10,1%).

F. A. A.

12 septembre 2020 par ,