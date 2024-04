Les exportations agricoles évaluées à plus de 420 milliards FCFA en 2022

La valeur totale des exportations des produits agricoles s’est accrue de 3,1% en 2022. C’est ce que renseigne le document de la Direction de statistique agricole (DSA) portant exportation des produits agricoles et taux d’autosuffisance dans certains produits en 2022 au Bénin.

« La valeur des exportations (tous produits confondus) en 2022 est évaluée à 560,1 milliards de FCFA contre 568,8 milliards en 2021. La valeur des exportations des produits agricoles en 2022 est de 422,1 milliards contre 409,3 milliards en 2021 », informe le document de la Direction de Statistique Agricole (DSA), (décembre 2023). Les valeurs en 2021 et 2022 sont en dessus de la moyenne de 2017 à 2022 qui est de 368,6 milliards de F FCFA. Selon la même source, ces valeurs représentent 75,4% et 72,0% de la valeur totale des exportations du pays en 2022 et 2021. Elle précise que « ces valeurs sont moins que celles des importations dans le pays ». La balance commerciale agricole est déficitaire de 165,0 Milliards de FCFA en 2022 et de 95,1 Milliards de FCFA en 2021.

Le Bénin exporte principalement le coton

La valeur des exportations des produits d’origine végétale représente la quasi-totalité de la valeur des exportations des produits agricoles (99,23% en 2022 contre 99,13% en 2021). Le document de la DSA renseigne que le coton représente 85,84% de la valeur totale des exportations des produits agricoles et 64,7% de la valeur des exportations (tous produits confondus) en 2022. La valeur totale des exportations de coton en 2022 est de 362 390 076 789 F CFA contre 347 086 952 978 F CFA en 2021, soit un accroissement de 4,41%.

Avec un accroissement de 25,22% de la valeur des exportations du riz entre 2021 et 2022, l’anacarde reste le deuxième produit d’exportation après le coton. « Toutefois, les importations de riz au Bénin restent encore importantes et sont en augmentation croissante depuis 2020 », indique la même source. Le volume des importations du riz au Bénin qui était de 883 933 tonnes en 2020 est passée à 1 405 799 tonnes en 2021 et 1 591 508 tonnes en 2022. Le troisième produit agricole d’exportation au Bénin est le Karité. Le soja vient en quatrième position. En ce qui concerne, la valeur des exportations de la viande, elle représente en moyenne de 2017 à 2022, plus de 70% de la valeur des exportations des produits d’origine animale.

Taux d’autosuffisance dans certains produits en 2022

La Direction de statistique agricole (DSA) note que la production halieutique nationale suffit à 40% au besoin de consommation intérieure. De 2017 à 2022, le taux d’autosuffisance en produit halieutique est évalué en moyenne à 40,9%. Ce taux en 2022 (40,7%) a connu une légère baisse par rapport à 2021 (41,4%).

En dépit de la croissance soutenue en ce qui concerne le riz, le Bénin dépend encore suffisamment de l’extérieur pour couvrir ses besoins. « Le TAS riz est en moyenne de 2017 à 2022 de 23%, ce qui signifie plus de 70% de nos besoins de consommation en riz dépend encore de l’extérieur », indique la Direction de Statistique Agricole. Quant à la viande, la production nationale couvre en moyenne 42,5% des besoins. Ce taux en 2022 légèrement en dessous de la moyenne est de 42,2%.

A.A.A

16 avril 2024 par