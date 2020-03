Les entreprises sollicitent le soutien du gouvernement

Depuis l’annonce d’un cas confirmé au Bénin, la crainte s’est installée dans le rang des populations mais également chez les promoteurs d’entreprises. Dans plusieurs pays, la crise sanitaire a déjà des répercussions sur l’économie. Au Bénin, les associations de promoteurs d’entreprises ont sollicité l’appui du gouvernement au cours d’une rencontre avec les responsables des ministères du Plan et du développement et de l’économie et des finances.

Si la situation s’empire au Bénin, des entreprises seront aussi touchées par la crise du coronavirus. Elle aura également un impact lourd sur l’économie nationale. Certaines entreprises pourraient même cesser leurs activités ou prendre des mesures draconiennes à l’encontre du personnel. Pour éviter cette situation, la plupart des entreprises demandent l’accompagnement du gouvernement.

Afin de limiter la propagation du Covid-19, après le premier cas confirmé au Bénin lundi dernier, le gouvernement a pris lors du Conseil extraordinaire des ministres du mardi 17 mars 2020, des mesures fortes. Les populations sont appelées à respecter les mesures préventives recommandées par les autorités sanitaires.

18 mars 2020 par