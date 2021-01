Les entreprises publiques en mode amélioration de gestion

« Une nouvelle gouvernance des entreprises publiques », le documentaire diffusé vendredi 22 janvier 2021 à la télévision a présenté les nouveaux paradigmes dans la gestion des Entreprises d’Etat.

Promouvoir un système basé sur la transparence, la responsabilisation, la reddition de compte et la modernisation du système de contrôle. Tels sont entre autres les objectifs clés de la nouvelle gouvernance des entreprise publiques, selon Hermann Takou, le directeur de cabinet au Ministère des Finances et de l’Economie. C’est dans cette perspective qu’une loi portant fonctionnement des entreprises publiques a été votée. Dans la perspective de cette réforme, un cadre d’échange des bonnes pratiques est offert aux administrateurs grâce aux revues organisées chaque année, aux missions de terrain régulière pour évaluer ; aux missions de surveillance pour apprécier les observations faites par les commissaires au compte. De plus, un guide qui apporte des éclairages nécessaires à l’accomplissement des tâches, aux rôles, missions et responsabilités a été élaboré.

Selon Alban Bessan, Coordonnateur de l’Unité de Gestion des Réformes, toutes les entreprises publiques seront bientôt soumises à un contrat d’objectifs. Ce qui permet, a-t-il précisé, de suivre les indicateurs de performances.

L’assainissement du portefeuille des entreprises a été rendu possible grâce à la nouvelle gouvernance des sociétés d’Etat, selon le témoignage de Corneille Ahouansou, le président du Conseil d’administration de la Société des Eaux du Bénin. A en croire ce responsable de société à caractère public, les administrateurs savent désormais ce qu’il faut faire pour éviter les déparages.

M. M.

