Les dépenses en baisse de 45% au ministère du développement

Le projet de budget, gestion 2022 du Ministère du développement et de la coordination de l’action gouvernementale a été défendu, lundi 15 novembre 2021, par le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané. C’est devant la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale.

Au titre de la gestion 2022, les prévisions de dépenses du Ministère du développement et de la coordination de l’action gouvernementale s’établissent à 5.954.438.000 FCFA, réparties comme suit : 4.292.438.000 FCFA de dépenses ordinaires et 1.662.000.000 FCFA de dépenses en capital soit 28% du budget total. Par rapport à 2021, le budget du Ministère a connu une baisse de 45% en raison de la diminution des dépenses de fonctionnement de 15% et des dépenses en capital de 71%.

Selon le ministre d’Etat en charge du développement et de la coordination de l’action gouvernementale Abdoulaye Bio Tchané, cette baisse des dépenses s’explique par l’arrivée à échéance de la majorité des projets du portefeuille (PARASEP, PAGIPG, PCM-BONOU) et le transfèrement de certaines structures (INStaD, Ex INSAE, DGFD et SWEDD).

« Les dépenses en capital financent les deux projets prioritaires du Ministère notamment le Projet d’Etudes Prospectives et Renforcement du Cadre de Planification (PERCP) et le Projet des Moyens de Subsistance Durable (PMSD). Le PERCP est un nouveau projet du Ministère qui permettra de réaliser toutes les études de base, de prospective et d’évaluation du cadre national de la planification, d’organiser les consultations et d’échanges nécessaires à la formulation de la prochaine vision prospective post 2025 ainsi que les actions de mise en place d’un cadre de planification et d’évaluation du développement efficace, cohérent et harmonieux », a indiqué le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané.

M. M.

16 novembre 2021 par