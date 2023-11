Les actions prévues dans le projet de loi des finances 2024

Le projet de la loi des finances gestion 2024 a été présenté à la représentation nationale le vendredi 16 novembre 2023. D’un montant total de 3 199,3 milliards FCFA le projet de loi de finances pour la gestion 2024 est équilibré en charges et en ressources. Il impacte de manière transversale tous les secteurs

Le projet de loi des finances gestion 2024 connaît un accroissement de 5,47% par rapport à la loi de finances 2023. Il s’élève à 3 199,3 milliards FCFA. En attendant l’analyse détaillée du projet, Votre journal publie les actions prioritaires dans le secteur de l’éducation, la santé, les infrastructures, les affaires sociales, l’agriculture etc .

Enseignements maternel et primaire

Le gouvernement ambitionne d’atteindre un Taux brut de scolarisation à 121% au cours de l’année 2024. Dans ce cadre, les actions prioritaires ci-après sont initiées :

. Résorption du gap de manuels scolaires et d’équipements pédagogiques

• Construction d’infrastructures scolaires 1200 salles de classes

• Prise en charge d’enfants déscolarisés et non scolarisés

• Couverture intégrale de la prise en charge des frais d’écolage des enfants à la maternelle

et au primaire

• Poursuite du programme national d’alimentation scolaire sur toute l’étendue du territoire national avec l’octroi de deux repas chauds par jour à plus d’un million d’enfants

• Recrutements et reversement d’aspirants aux métiers de l’Enseignement (AME)

Enseignements secondaire technique et formation professionnelle

Dans le secteur des Enseignements secondaire technique et professionnel, l’ambition de l’Etat est d’avoir un Taux brut de scolarisation au 1er cycle à 56%. Pour y parvenir, le gouvernement accorde au titre de l’année 2024

• La Couverture intégrale de la prise en charge des frais d’écolage des filles des séries scientifiques dans les lycées ;

• L’Extension à d’autres communes de la mesure de gratuité des frais de scolarité des filles de l’enseignement secondaire général

• La Construction et réhabilitation de lycées et centres de formation professionnelle

• L’Octroi de bourses d’enseignement technique aux apprenants

Enseignements supérieurs

Dans l’enseignement supérieur, 400 enseignants à recruter au titre de l’année 2024. De même, l’Etat envisage :

• La Mise en place des Centres d’excellence

• le Développement des universités thématiques • Le Projet Sèmè City

• Le Recrutement massif d’enseignants

Affaires sociales

L’Assurance maladie obligatoire est un pilier phare des actions sociales du gouvernement. 30 000 jeunes filles bénéficient de transferts monétaires et de kits scolaire. Cette tendance sera maintenue et renforcée par d’autres mesures que sont :

• La Prise en compte des besoins spécifiques des personnes vivant avec un handicap

• La Mise en œuvre des programmes ARCH

• La Mise en œuvre du programme GBESSOKE en soutien aux ménages en difficulté

économique

• Le Projet SWEDD orienté vers les filles scolarisées

Santé

Dans le secteur de la santé, l’année 2024 sera marquée par la Mise en service de l’hôpital de référence d’abomey- calavi et bitumage de toutes les voies d’accès. Le gouvernement compte :

• Poursuivre les actions récurrentes de lutte contre les maladies transmissibles et non transmissible (paludisme, SIDA, tuberculose, ...)

• Démarrer de la construction du CHU général et du CHU mère-enfant

• Achever et mettre en service le CHIC à Abomey-Calavi

• Construire et réhabiliter les CHD et d’hôpitaux de zone

• Recruter du personnel de santé

• Créer de pôles d’excellence dans les hôpitaux publics

• Promouvoir de la santé communautaire

Infrastructures Assainissement

Dans le secteur des infrastructures et du transport, il est prévu au titre de l’année 2024.

• L’ Assainissement pluvial à Cotonou et dans les villes secondaires

• L’Asphaltage dans les villes de Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Calavi, Djougou, Parakou,

Kandi

• La Poursuite de la modernisation de la gestion des déchets dans le grand Nokoué et

extension dans la ville de Parakou

• La Protection de la zone côtière

• L’Aménagement et bitumage de routes (Djougou-Pehunco-Banikoara, Beroubouay-Kandi-Malanville, Bétérou-Tchaourou, route des pêches, sèmè-Porto-Novo, etc.

• L’Entretien des pistes rurales

Agriculture

Les actions dans le secteur de l’agriculture en 2024

• Développement des filières anacarde, ananas, soja, lait, viande , œuf de table, riz, maïs, etc.

• Promotion d’un nouveau type d’élevage (sédentarisation de troupeaux de ruminants) • Facilitation de l’accès des exploitants aux intrants et machines agricoles

Eau Potable

Dans le secteur eau potable , le gouvernement compte atteindre un Taux de desserte à 100% d’ici 2026. À cet effet, il accorde une priorité à :

• L’Approvisionnement en eau en milieu urbain

• La Construction de systèmes d’approvisionnement en eau potable villageois

Dans nos prochaines parutions, nous reviendrons sur les caractéristiques du budget de l’Etat, ainsi que les mesures fiscales au titre de l’année 2024.

La Rédaction

19 novembre 2023 par