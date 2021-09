Les PME béninoises remportent 3 des cinq Prix Entrepreneuriat jeunes

Les gagnants de la 4è édition du Prix Janine Kacou Diagou pour l’entrepreneuriat jeunes qui a enregistré la participation des pays membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (Uemoa) et de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (Cemac) tels que la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, le Togo, le Cameroun, le Congo Brazzaville et le Gabon sont connus. Ce sont les entreprises béninoises qui ont reçu le 1er, le 3è et le 5è des cinq prix offerts aux gagnants de cette édition 2021.

Les cinq meilleures entreprises distinguées sur les dix finalistes de la 4è édition du Prix Bénédicte Janine Kacou Diagou 2021 pour l’entrepreneuriat jeunes, placée sous le thème : « Une jeunesse entreprenante et résiliente dans le contexte de la pandémie de la Covid-19 » ont reçu leurs prix le 25 septembre 2021 en Côte d’Ivoire. C’est à l’issue d’une présentation en face d’un jury présidé par le Directeur Général de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), Dr Edoh Kossi Aménounvé.

Le premier prix, 25 millions FCFA, a été attribué à FENOU INDUSTRIES du Bénin, une plateforme de e-commerce qui a reçu en plus un trophée.

Le deuxième prix est revenu au Burkinabè de KENNEYA entreprise qui est repartie avec le Prix NSIA Fondation de l’innovation et une somme de 15.000.000 FCFA.

Le troisième prix est attribué à KIEL BIEN-ETRE, une entreprise béninoise qui remporte ainsi le Prix BRVM pour le développement durable et une somme de 10.000.000 FCFA.

L’entreprise ivoirienne LES BEIGNETS BASSY est quatrième et a reçu le Prix SODECI de l’entreprenariat féminin.

Le cinquième prix, 3.000.000 FCFA a été attribué à TOFIDOUX, une entreprise béninoise qui a remporté le Prix ADN de la performance.

Les cinq meilleures entreprises ont reçu en plus des prix des matériels (ordinateurs, postes téléviseurs, etc.) de la part des partenaires de l’édition 2021 du Prix Janine Kacou Diagou pour l’entrepreneuriat jeunes.

Le Prix de l’Entrepreneuriat jeunes a été initié en 2018 par la Fondation Bénédicte Janine Kacou Diagou (BJKD), pour promouvoir la création d’emplois en favorisant l’entrepreneuriat jeune, contribuer au développement économique et social des pays africains, susciter des vocations entrepreneuriales au sein de la jeunesse africaine et promouvoir l’excellence dans le travail.

Bénédicte Janine Kacou Diagou est Directrice Générale du Groupe NSIA, groupe panafricain opérant dans le secteur de la bancassurance et intervenant grâce à 30 sociétés et une fondation.

M. M.

28 septembre 2021 par