Les Chambres de Commerce de l’UEMOA partagent leurs expériences sur les financements innovants

Sous l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) et de la Chambre Consulaire Régionale (CCR) UEMOA, les Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) de l’Union Economique Monétaire Ouest-Africaine sont en réunion de partage d’expériences, les 05 et 06 mai 2022 au siège de la CCI Bénin à Cotonou, sur les financements innovants des entreprises existants dans les CCI de l’UEMOA. C’est la ministre de l’industrie et du commerce du Bénin, Shadiya Alimatou Assouman qui a procédé à l’ouverture des assises, jeudi 05 mai 2022, en présence de la représentante de l’Organisation Internationale de la Francophonie en Afrique de l’Ouest ; du président de la CCR/UEMOA ; du directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin, du Directeur Général de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations ; du président de la CCI Bénin et des élus de l’institution consulaire.

Le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin), Arnauld Akakpo, s’est réjoui personnellement et au nom de la CCI Bénin de la présence au Bénin des représentants de la communauté des affaires de l’UEMOA et de la représentante de l’Organisation Internationale de la Francophonie en Afrique de l’Ouest, à l’occasion de la réunion de partage d’expériences sur des financements innovants pour les PME/PMI.

Le président de la CCI Bénin a traduit la gratitude de l’institution consulaire au président de la Chambre Consulaire Régionale (CCR) UEMOA, Daouda Coulibaly, pour son soutien à l’organisation de la réunion de partage d’expériences, au ministre de l’industrie et du commerce, Shadiya Alimatou Assouman, pour sa présence constante aux côtés de la CCI Bénin. « Ma reconnaissance va aussi à l’endroit de mes collègues présidents des Chambres nationales qui ont spontanément accepté de faire le déplacement sur Cotonou pour partager avec nous leurs riches expériences des dispositifs innovants de financement », a indiqué Arnauld Akakpo.

« La question du financement des PMI/PME ne doit pas être adressée isolément par nos institutions consulaires mais intégrée dans un dispositif d’accompagnement global arrimé à la fois à l’ensemble des services non financiers et des appuis financiers. Pour ce faire, nous devons construire des modèles économiques qui renforcent la crédibilité et la soutenabilité des projets des PMI/PME et rassurent les apporteurs de financement. C’est la raison pour laquelle, nos institutions consulaires doivent utiliser tous les leviers de financement existants au niveau national, régional, sous régional et continental au travers des partenariats solides pour faire éclore des dispositifs qui contrastent avec les financements classiques et promeuvent des appuis financiers et innovants », a précisé le président de la CCI Bénin dans ses mots de bienvenue aux représentants du secteur privé de l’UEMOA. En ce qui concerne les objectifs de la réunion, le président de la CCI Bénin a fait savoir qu’elle sera l’occasion pour « dynamiser la coopération Sud-Sud entre les Chambres de Commerce et d’Industrie de l’UEMOA ; susciter des initiatives similaires dans les pays de la sous-région ; mobiliser des partenaires de financement et relever le challenge. Mobiliser le secteur national et sous régional, les institutions et organismes partenaires pour des dons ou des souscriptions afin d’accroître les capacités de financement du Fonds ».

« Cette réunion sera également une occasion rêvée de découvrir des initiatives similaires des Fonds de financement des PME et PMI existantes dans les Chambres de Commerce et d’Industrie de l’UEMOA en vue d’une meilleure collaboration et intégration au niveau sous régional », a martelé Arnauld Akakpo.

Pour Daouda Coulibaly, Président de la CCR/UEMOA (Chambre Consulaire Régionale de l’Union Economique Monétaire Ouest-Africaine), la réunion de Cotonou concrétise l’un des objectifs majeurs du mandat de la CCR/UEMOA à savoir renforcer l’impact économique des organisations membres de la Chambre Consulaire Régionale de l’UEMOA par le développement de synergie, de partage d’expériences, de bonnes pratiques et d’initiatives et la construction de partenariats dynamiques.

« Nous sommes ici en ce jour pour nous enrichir de la réponse apportée par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin, qui en partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin a mis sur pied le Fonds d’Appui Catalytique et de Solidarité, qui est destiné à financer les projets innovants et structurants des entreprises à de meilleurs taux d’intérêt bancaires et à promouvoir le financement et le développement des PME/PMI et de Start-up », a indiqué Daouda Coulibaly. Il n’a pas manqué de témoigner la reconnaissance de la CCR/UEMOA au président de la République du Bénin, Président en exercice de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UEMOA, Patrice Talon.

Procédant à l’ouverture officielle de la réunion, la ministre de l’industrie et du commerce, Shadiya Alimatou Assouman, a souligné que la question du financement des entreprises en général et des PME/PMI en particulier doit être adressée dans sa globalité en prenant en compte aussi bien les sollicitations des entreprises que des récriminations récurrentes des apporteurs des financements sur la fiabilité des informations nécessaires à la prise de décision.

« Aussi, devriez-vous agir dans ce mécanisme de financement innovant sur des leviers qui renforcent surtout la crédibilité des PMI/PME et la soutenabilité de leurs projets au travers des services robustes non financiers préalables à l’appui financier. Cette réunion est donc une heureuse occasion de confronter les divers dispositifs innovants de financement qui sont déployés par vos institutions consulaires aux fins d’une capitalisation de bonnes pratiques », a précisé Shadiya Alimatou Assouman.

Le FACS en ligne de mire

La mise en place du Fonds d’Appui Catalytique et de Solidarité (FACS), fruit d’un solide partenariat entre l’institution consulaire et la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDCB) est une initiative pour adresser autrement la question du financement des entreprises. Ce type de financement qui intègre à la fois les accompagnements non financiers sera présenté au cours de cette réunion par des personnes les plus averties pour permettre aux participants de comprendre en profondeur le modèle économique qui le sous-tend et confronter par la même occasion ce dispositif à d’autres pour l’opérationnalisation dans les différents pays membres de l’UEMOA, selon la ministre du commerce et de l’industrie.

« Chers collègues présidents, au cours de cette réunion, nous partageons avec vous notre dispositif innovant de financement des PMI/PME, fruit d’un partenariat entre la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) et la Caisse de Dépôts et de Consignations du Bénin (CDCB) et que nous avons dénommé Fonds d’Appui Catalytique et de Solidarité (FACS). Ce dispositif vise essentiellement à faciliter l’éclosion sur les quatre prochaines années d’au moins 100 entreprises championnes dans plusieurs secteurs d’activités au niveau national et sous régional », a ajouté Arnauld Akakpo, président de la CCI Bénin.

Au programme de la réunion de partage d’expériences sur les financements innovants des entreprises existants dans les Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) de l’UEMOA, qui prendra fin vendredi 06 mai 2022, sont prévus la visite de la Zone Economique et Spéciale de Glo-Djigbé et des trésors royaux exposés à la Présidence de la République. Pour la ministre de l’industrie et du commerce, cela constitue un magnifique habillage entre l’économie, la culture et le culturel pour un développement harmonieux de la Nation.

