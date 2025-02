Le trafic au port de Cotonou pourrait atteindre 15 millions de tonnes en 2026

Les travaux en cours au Port autonome de Cotonou (PAC), pourraient relancer le trafic portuaire pour atteindre 15 millions de tonnes en 2026 grâce aux interventions de la Banque africaine de développement (BAD). L’annonce a été faite par l’institution financière lors de la revue à mi-parcours du Document de stratégie pays 2022-2026, publiée le 11 février 2025.

Moderniser les équipements et étendre les infrastructures du PAC

Dans le cadre de ses interventions au port de Cotonou, la BAD a signé un accord de financement de 98,3 millions d’euros avec le PAC. Le but visé est de moderniser les équipements et étendre les infrastructures du port de la capitale économique du Bénin. L’accord a été paraphé le 12 février 2025 par le directeur du département des Infrastructures et du Développement urbain de la Banque africaine de développement, Mike Salawou, et le directeur général du Port autonome de Cotonou (PAC), Baart Van Eenoo.

