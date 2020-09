Le service de la Bourse en ligne désormais opérationnel à la BRVM

Autorisé par le régulateur du Marché Financier Régional (MFR) de l’UEMOA, le CREPMF à travers l’instruction N°57/2018, le service de la Bourse en Ligne est désormais opérationnel à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM). Le lancement officiel a été fait ce mercredi 16 septembre 2020 avec la SGI BOA Capital Securities.

La mise en œuvre de la Bourse en Ligne est inscrite dans le plan stratégique 2014 -2021 du MFR. Elle constitue une innovation majeure du Marché et consiste, pour la BRVM, à mettre à la disposition des Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI), une plateforme technologique permettant la transmission automatique des ordres de bourse.

La BRVM est passée de la cotation électronique centralisée (saisie à la BRVM) à la cotation électronique décentralisée (saisie par les SGI) pour aboutir à ce jour au routage automatique des ordres (Bourse en Ligne). C’est une évolution technologique remarquable qui positionne encore une fois la BRVM dans le concert des bourses innovantes. Elle vise trois principaux objectifs (i) l’amélioration de la liquidité du marché ; (ii) l’amélioration des délais d’exécution des ordres ; (iii) la baisse des coûts des transactions.

Le Directeur Général de la BRVM et du DC/BR, Dr Edoh Kossi AMENOUNVE, a salué le travail accompli par toutes les parties-prenantes au projet sous la houlette du CREPMF pour la mise en œuvre effective de la Bourse en ligne. Il a également adressé ses vives félicitations à la SGI BOA Capital Securities qui sera la première à offrir ce service dans la zone UEMOA et encouragé les autres SGI à lui emboiter le pas le plus rapidement possible.

Le lancement du service de Bourse en ligne ce mercredi 16 septembre 2020 coïncide avec le démarrage effectif des activités de la BRVM et du DC/BR il y a 22 ans, le 16 septembre 1998.

